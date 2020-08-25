СПАСАЕМ СВОИ ЛОКОНЫ! ⟩ Эстонский трихолог-эстетист Наталья Буслова дала рекомендации, как восстановить волосы после лета

Методичный и регулярный домашний уход будет очень эффективен. Самые важные рекомендации по правильному восстановлению волос после лета дала трихолог-эстетист Наталья Буслова.

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Советы от Натальи Бусловой:

Подбирать шампуни по типу кожи головы. Хорошо очищают шампуни с содержанием кислот.

Обязательно мыть голову с шампунем дважды. Частота мытья зависит от степени загрязнения. Не стоит мыть каждый день. Если проблем с кожей головы нет, то можно использовать шампуни для поврежденных волос.

Если вы летом часто плавали в бассейне и морской воде, то для очищения от хлорки и соли используйте 1 раз в неделю шампунь глубокого очищения. И так на протяжении месяца.

После каждого мытья используйте увлажняющие кондиционеры. В состав профессиональных кондиционеров входят макромолекулы,которые обволакивают волос и заполняют пустоты между чешуйками.

Для восстановления очень сухих и поврежденных волос необходимо 2 раза в неделю использовать увлажняющие маски (нанесли маску и сидите с ней 20- 30 минут под шапочкой). Для глубокого восстановления подойдут специальные ночные маски. В состав качественных масок должны входить гидролизованный кератин, гидролизованный коллаген, масло жожоба, масло ши, силиконы, пантенол.

На сухие или влажные волосы следует наносить серум, масло или флюид - они будут создавать защитную пленку на поверхности волоса, так как имеют высокую водоустойчивость, способны временно склеивать секущиеся кончики и разглаживать чешуйки волос, и волос приобретает здоровый блеск.

Для очень секущихся кончиков подойдет стрижка горячими ножницами (эффект запаивания).

Стоит временно воздержаться от фена, утюжка и окрашивания волос.

Не расчесывайте мокрые волосы или только расческой с крупными зубьями, чтобы не повредить структуру волос.

Пейте много воды, включайте в рацион питания продукты, необходимые для красивых и здоровых волос: говядину, рыбу, творог, яйца, креветки, бобы, орехи, бурый рис, овес, чернослив, тыквенные семечки, брокколи.