Пять плохих пищевых шаблонов, которые мы прививаем детям

Вкусно! А полезно?

Мы живем в век изобилия пищи, пишет parents.ru. Никогда прежде еда не была такой доступной и… такой искусственной. С экранов телевизоров улыбающиеся люди рассказывают о «полезном завтраке» для детей в виде батончиков или хлопьев. О том, что пастеризованные соки содержат много витаминов, а йогурты укрепляют кости и зубы растущего организма. Но ни слова не говорится о сахаре, искусственных добавках и усилителях вкуса, добавленных во все эти продукты, которые наносят вред здоровью и формируют пищевую зависимость. И даже надписи на продуктах: «для детей» вовсе не гарантируют, что эта пища полезна, при этом, усыпляя бдительность родителей.

Ты есть то, что ты ешь!

Образ жизни современных детей отличается от того, что было еще 10 лет назад. История про то, что «мы же как-то выросли» может не сработать. Мы не росли с рождения в зоне wi-fi и сотовых телефонов, мороженое раньше не имело срок годности 3 года, фаст фуд не был таким доступным и проблем в питании детей и подростков было гораздо меньше. Мамам и папам необходимо помнить: основа пищевого поведения закладывается в семье. А хорошо себя чувствующий малыш меньше капризничает, активен и любознателен. И с помощью правильно организованного питания этим состоянием можно управлять. Чем больше в рационе легких для усвоения полезных продуктов, и чем больше ребенок двигается, тем здоровее он будет. Родители могут помочь своему ребенку избежать формирования вредных привычек и пищевой зависимости.

Чему сказать «нет» на пути к здоровому питанию малыша

«Нет» промышленной выпечке!

Помимо рафинированной муки, сахара и химических добавок она содержит трансжиры, которые угнетают иммунитет.

Что делать? Замените промышленные булочки домашней выпечкой. Приготовьте, например, тройную порцию любимого домашнего печенья и заморозьте. Выпечка прекрасно хранится в морозилке несколько месяцев без потери вкусовых качеств. Таким образом, отпадает необходимость часто стоять у плиты и покупать угощение каждый раз в магазине.

«Нет» перекорму!

Задача родителей — предложить ребенку качественную еду, а аппетит малыша подскажет сколько надо съесть. При насильственном кормлении теряется разумный механизм регуляции насыщения и формируется привычка кушать много. Кроме того, беспокойство родителей разовьет у ребенка страх, что, не доев, он нанесет себе существенный вред. Так появится боязнь перед появлением даже легкого голода, и кушать про запас войдет в привычку. А далее останется всего один шаг до появления шаблона переедания, что приведет к лишнему весу в более старшем возрасте.Что делать? Если ребенок отказывается доедать свою порцию, не настаивайте.

«Нет» культу еды!

Взрослые люди заедают стресс, страдают от тяги к сладкому, в том числе потому, что пищевой стереотип «съедобный приз» прочно укоренился в сознании с детства. И покупая себе очередное пирожное, человек испытывает на уровне подсознания физическое и эмоциональное удовольствие, какое он испытывал, будучи маленьким. Сладкое в награду за доеденный суп или послушное поведение формирует нездоровое отношение к еде и ведет к будущей зависимости от нее.Что делать? Не культивируйте еду, не поощряйте и не наказывайте едой. Угощайте ребенка не в награду за что-то, а просто так.

«Нет» слепой вере рекламе!

Вот, например, реклама детского печенья, производители которого обещают безусловную пользу от него детям, благодаря витаминам и минералам в составе. А что еще в составе? Читаем: мука пшеничная, мука пшеничная цельнозерновая, сахар, масло растительное, какао-порошок, декстроза, разрыхлители (сода пищевая, аммония карбонат), соль, эмульгатор (лецитин соевый), витаминно-минеральный комплекс. Сначала указаны основные ингредиенты и в порядке убывания остальные. Реклама обещает витамины и минералы, но они стоят на последнем месте, то есть доля их мала. Печенье с таким составом не принесет пользы ребенку, а значит покупать подобные продукты не стоит.Что делать? Обязательно читать этикетки и делать это правильно.

«Нет» пастеризованным сокам!