Что делать с перезревшими бананами? Только не выбрасывать!

Бананы, как известно, очень быстро начинают перезревать. Только это не повод выбрасывать их в мусорное ведро. Что с ними можно сделать? Заморозить! Потому что потом из таких бананов получаются самые вкусные коктейли, смузи и банановое мороженое. А еще их можно добавлять в каши, творог, йогурты или печь банановый хлеб. И, кстати, перезрелые бананы с коричневыми пятнышками — самые ароматные, уверяет «Домашний Очаг».
Лучший способ заморозить бананы
Очистите бананы от кожуры
Нарежьте их на кусочки шириной 3−4 см.
Если бананы сразу бросить в пакет и убрать в морозилку, они слипнутся и превратятся в банановый кирпич, поэтому для начала их нужно разложить на подносе, подстелив пергамент.
Примерно через час бананы замерзнут, и тогда их можно будет переложить в пищевые пакеты. Удобнее разложить бананы по готовым порциям, чтобы сразу использовать для приготовления.
Бананы можно замораживать и целиком, даже не очищая. Просто вымойте их, просушите и уберите в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете. Но очищенные бананы пролежат в морозилке примерно на 1 месяц дольше, а бананы, порезанные на кусочки, будет удобнее измельчать в блендере.Срок хранения замороженных бананов примерно 3 месяца.
Если любите кашу с бананами, то лучше замораживать их в виде пюре. Для этого нужно измельчить банан в блендере, добавить несколько капель лимонного сока (чтобы бананы не потемнели) и разлить готовое пюре в формы для льда. Банановый кубик можно бросить в горячую кашу или добавить в горячее молоко.
Теперь, когда морозилка полна замороженных бананов, рассказываем про самый вкусный и простой десерт, который можно приготовить за пару минут.
Десерт из бананов
Понадобится:
3 замороженных банана (или пакет с замороженными кусочками бананов)
стакан молока (250 мл) или сливок
2 ст л сахарного сиропа (его можно заменить на мед)
сок лайма или лимона (1 ст л)
для вкуса можно добавить щепотку корицы.
Смешайте все в блендере до однородной массы. Готово! Добавляйте по желанию кусочки печенья, ягоды, сухофрукты, орехи или ешьте просто так. Это очень вкусно.