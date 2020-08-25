Что делать с перезревшими бананами? Только не выбрасывать!

Лучший способ заморозить бананы

Очистите бананы от кожуры

Нарежьте их на кусочки шириной 3−4 см.

Если бананы сразу бросить в пакет и убрать в морозилку, они слипнутся и превратятся в банановый кирпич, поэтому для начала их нужно разложить на подносе, подстелив пергамент.

Примерно через час бананы замерзнут, и тогда их можно будет переложить в пищевые пакеты. Удобнее разложить бананы по готовым порциям, чтобы сразу использовать для приготовления.

Бананы можно замораживать и целиком, даже не очищая. Просто вымойте их, просушите и уберите в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете. Но очищенные бананы пролежат в морозилке примерно на 1 месяц дольше, а бананы, порезанные на кусочки, будет удобнее измельчать в блендере.Срок хранения замороженных бананов примерно 3 месяца.

Если любите кашу с бананами, то лучше замораживать их в виде пюре. Для этого нужно измельчить банан в блендере, добавить несколько капель лимонного сока (чтобы бананы не потемнели) и разлить готовое пюре в формы для льда. Банановый кубик можно бросить в горячую кашу или добавить в горячее молоко.

Теперь, когда морозилка полна замороженных бананов, рассказываем про самый вкусный и простой десерт, который можно приготовить за пару минут.

Десерт из бананов

Понадобится:

3 замороженных банана (или пакет с замороженными кусочками бананов)

стакан молока (250 мл) или сливок

2 ст л сахарного сиропа (его можно заменить на мед)

сок лайма или лимона (1 ст л)

для вкуса можно добавить щепотку корицы.