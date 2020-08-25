Нужно ли ногтям «отдыхать» от лака?

И все же отчасти верно, что лак для ногтей и жидкости для снятия лака (особенно содержащие ацетон) сушат ногти. Это приводит к сколам, слоению и прочим мелким, но неприятным проблемам.

Сильный растворитель, который входит в состав любого средства для снятия лака, высушивает ногти, они истончаются и начинают слоиться, — предупреждает доктор Дана Стерн, которая является одним из немногих врачей-дерматологов, специализирующихся на диагностике, лечении и операции на ногтях.

Поэтому устраивать для ногтей «разгрузочные дни» без маникюра в привычном понимании этого слова — процедура в целом полезная. В такие моменты нужно делать массаж рук и ног и наносить увлажняющее средство для кутикулы.

«Если лак держится в течение долгого времени, например, месяца, то на ногтях появляются белые пятна и полоски. Они могут возникать в результате микротравм ногтевой пластины или свидетельствовать о недостатке витаминов и микроэлементов в организме», — говорит Стерн.