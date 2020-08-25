Нужно ли ногтям «отдыхать» от лака?

Существует множество мнений, стоит ли давать ногтям «передышку» перед тем, как сменить один оттенок лака на другой. Одни считают, что лак никак не влияет на состояние ногтевой пластины, другие отмечают, что после гелевых покрытий ногти становятся тонкими, слоятся, на них появляются белые пятна и даже микротрещины. Где правда, а где миф, объясняет известный американский дерматолог, доктор Дана Стерн.
Ногтевая пластина состоит из кератина. Это прочный материал, также являющийся основой наших волос.
На самом деле ногти получают все необходимые питательные вещества и кислород через кровь, а не в буквальном смысле из воздуха.
Не стоит слушать тех, кто уверен, что ногти «должны дышать». Они не дышат: ведь, по сути, ногти — это уже отросшие мертвые клетки кератина. Все, что действительно еще «живое», находится под кутикулой и не требует от нас никаких вмешательств. Поэтому в целом лак и не может негативно влиять на ногтевую пластину, утверждает доктор Дана Стерн.
И все же отчасти верно, что лак для ногтей и жидкости для снятия лака (особенно содержащие ацетон) сушат ногти. Это приводит к сколам, слоению и прочим мелким, но неприятным проблемам.
Сильный растворитель, который входит в состав любого средства для снятия лака, высушивает ногти, они истончаются и начинают слоиться, — предупреждает доктор Дана Стерн, которая является одним из немногих врачей-дерматологов, специализирующихся на диагностике, лечении и операции на ногтях.
Поэтому устраивать для ногтей «разгрузочные дни» без маникюра в привычном понимании этого слова — процедура в целом полезная. В такие моменты нужно делать массаж рук и ног и наносить увлажняющее средство для кутикулы.
«Если лак держится в течение долгого времени, например, месяца, то на ногтях появляются белые пятна и полоски. Они могут возникать в результате микротравм ногтевой пластины или свидетельствовать о недостатке витаминов и микроэлементов в организме», — говорит Стерн.
Постоянное использование моющих средств тоже не лучшим образом сказывается на состоянии ногтей. Не пренебрегайте витаминными масками и ванночками! Также используйте специальные лечебные покрытия для ногтей и принимайте витамины. Это поможет ногтям быстро восстановиться.
А самый простой способ сохранения красоты рук и ногтей — просто надевать перчатки во время уборки и мытья посуды.