Чего ждут от отношений мужчины, родившиеся под разными знаками Зодиака

Как не разочаровать Овна? От чего не придет в восторг Скорпион? Что раздражает Стрельцов? Все ответы — в материале woman.ru.
Верите вы в астрологию или не верите, но представления о том, какими должны быть идеальные отношения в паре, у мужчин, родившихся под разными зодиакальными созвездиями, совершенно не совпадают.
Если ваш мужчина — Овен
Любимой женщине Овна, обладателя огненного темперамента, понадобятся два следующих качества: умение реагировать очень быстро и способность делать что-то со 100% самоотдачей. В противном случае ваш стиль общения будет напоминать диалог кота с аквариумом из рекламного видео: «Что ж вы, рыбы, такие вялые!». Овну не просто нравится самому делиться какими-то историями и новостями, ему жизненно необходимо видеть горячую заинтересованность партнерши в диалоге и ее ответную реакцию. «Слова поперек не скажи!» — это фраза не про мужчин-Овнов, им нравится, когда с ними вступают в бурную дискуссию.
В начале отношений, на заре влюбленности в Овна, вам не придется тщательно «дозировать» свою эмоциональность, чтобы не спугнуть кавалера. Да, с годами он, возможно, и станет более спокойным, но вряд ли сможет «отрастить» дзен.
Овну необходимо иметь конкретные желания и мечты, которые он стремится реализовать. С партнершей, которая этого не понимает, ему быстро становится скучно (и это в лучшем случае), а в худшем — на смену скуке может прийти агрессия. Если же вы будете то и дело охлаждать его энтузиазм или же регулярно влезать на броневичок и скандировать с него: «А я тебя предупреждала, а я тебе говорила», знайте — рано или поздно (скорее первое, чем второе), мужчина-Овен от вас сбежит.
Та, что хочет сделать Овна счастливым, должна его вдохновлять. Такому мужчине постоянно нужно за что-то бороться, чего-то достигать, тарелочка с голубой каемочкой ему совсем ни к чему. Мотивируйте его, время от времени действуйте спонтанно, не по плану, давая волю душевным порывам. Тогда Овен все для вас сделает!
Если ваш мужчина — Телец
Мужчина-Телец — это лучшее «приобретение» для долгосрочных отношений. Как правило, с годами он, как хороший коньяк, становится только лучше. Юного Тельца никак нельзя назвать разборчивым, ему нравятся чуть ли не все девушки без исключения, однако чем старше он становится, тем лучше понимает, кто ему нужен на самом деле. И если рядом с Тельцом оказывается женщина его мечты, то он вряд ли станет ей изменять.
Если вы хотите очаровать Тельца всерьез и надолго, придется стать настоящим гуру удовольствий — готовить изысканные блюда, баловать его благородными напитками, увозить в романтическое путешествие хотя бы на пару дней, а также освоить хотя бы азы диетологии — у Тельцов есть, как минимум, одна тайная страсть — чревоугодие. Не давайте ему переедать!
Никогда не подгоняйте Тельцов, они болезненно реагируют на реплики типа «Давай скорее, сколько можно ждать». И не пилите их — все равно желаемого эффекта не получите. Имеет смысл разве что хвалить за сделанное и поощрять. Тельцам необходимы гармония и спокойная атмосфера дома, им важно знать, что их понимают. Если у вас получится такую атмосферу создать, поздравляем! Считайте, вы выиграли свой приз.
Если ваш мужчина — Близнец
У символа этого знака Зодиака два лица. Если вы хотите быть вместе с Близнецом, то и вам придется обзавестись, как минимум, еще одним. Речь не про лицемерие, а про жажду перемен, которую сердце этого мужчины требует постоянно. Без драйва он сначала киснет, потом чахнет, а там глядишь — Близнеца уже и след простыл.
Записывайте рецепт, который может спасти отношения с представителем этого знака Зодиака: много путешествий, постоянные метаморфозы и… регулярное переклеивание обоев и перестановка мебели (частить с капитальным ремонтом не советуем, эта вечная история может надоесть Близнецу очень быстро). Никакого «овощного» отдыха на пляже и проживания в одном и том же отеле в течение всего отпуска — только осмотр всех достопримечательностей в радиусе, как минимум, ста километров и постоянные переезды с места на место.
Никогда, как бы вам этого не хотелось, не делитесь с Близнецом всеми своими тайнами, не выкладывайте ему историю своей жизни «как на духу». Наоборот — заставьте его мучаться сомнениями и догадками, ведь этот мужчина на редкость любопытен. Пусть интрига так и не будет раскрыта до конца!
Если вы хотите быть вместе с Близнецом, то… вам придется больше времени проводить в одиночестве. У этого мужчины должно постоянно создаваться ощущение того, что рядом с ним независимая особа, которая будет давать ему достаточно свободы. Вовлекайте его во всевозможные интересные дискуссии и беседы, во время споров Близнец буквально расцветает. Близнецу постоянно требуется эффект новизны, и если вы можете его обеспечить, то все у вас получится.
Если ваш мужчина — Рак
Женщины, которые скрывают свои чувства и/или не могут говорить о них открыто, вряд ли смогут сделать сентиментальных Раков счастливыми. Дом, в котором их ценят и ждут, представителям этого знака Зодиака просто необходим. Однако еще больше, чем родное жилище, им нужны романтические моменты. Раки обожают тонуть — как водится, в глазах своих возлюбленных.
Шепчите им на ухо романтические глупости, отправляйтесь вместе в Париж или Венецию (впрочем, любые другие места, которые подпадают под определения «магические», «места силы», «волшебные» или «мистические» тоже подойдут). Ваша задача ненавязчиво, исподволь, дать понять любимому, что вы и есть его суженая, и вы просто обязаны быть вместе, потому что так распорядилась судьба, а ваши жизни тесно связаны друг с другом миллионом невидимых нитей. Пожалуй, ни один другой знак не нуждается настолько сильно в партнере, как Раки.
Важное качество, которое облегчает совместное существование с Раком, — это умение пропускать часть информации мимо ушей и не принимать происходящее слишком близко к сердцу. Твердо скажите себе «Ничего личного!», когда ваш сентиментальный мужчина внезапно превратится в отстраненного и холодного типа, не имеющего практически ничего общего с тем романтиком, в которого вы влюбились. Не берите ответственность за происходящее на себя — с Раками такое случается. Наберитесь терпения, и это пройдет…
Если ваш мужчина — Лев
Львы обожают превращать собственную жизнь в красивое шоу. Подыграйте Льву, если хотите ему понравиться, и приготовьтесь стать… его любимым «аксессуаром» — модным, изысканным, неприлично дорогим (ничего обидного, просто он в восторге от женщин, которым оборачиваются вслед другие представители сильной половины человечества, и факт, что такая особа сейчас с ним, доставляет ему ни с чем не сравнимое удовольствие). Однако при этом следует постоянно давать ему понять, что он (и только он) мужчина №1 в вашей жизни. Похвала и комплименты нужны ему как белки, жиры и углеводы. «Кормите» ими вашего возлюбленного постоянно. В противном случае рискуете узнать на собственной шкуре, что бывает, когда «в зоопарке львам не докладывают мяса».
Не совершайте распространенной ошибки — не пытайтесь ограничить свободу этого «хищника». Время от времени ему просто необходимо точить когти и устраивать если не «большую охоту», то хотя бы прогулку по каменным джунглям (и все это без вас). Только не нужно думать, что его «вылазки» — доказательство того, что он вас разлюбил. Вовсе нет. Лев должен доказывать, в первую очередь, сам себе, что он все еще «востребован» и пользуется успехом у слабого пола. Но не стоит молча смотреть на проявление «звериных» инстинктов — начинайте флиртовать у него на глазах с другими мужчинами, заставляйте ревновать (но при этом не перегибайте палку). Подобное поведение быстро приведет Льва в чувство.
Что по-настоящему важно в отношениях со Львом: постарайтесь почаще удивлять его в постели — «дежурный» секс (что называется «без огонька», всегда одинаковый и немного унылый) не хуже киллера может убить его чувство.
Если ваш мужчина — Дева
Мужчина-Дева, как правило, представляет собой образец классического трудоголика, в какой-то момент у вас даже может сложиться ощущение, что его истинная любовь — это работа, которой он отдает всего себя и все свое время, а вовсе не вы. Но не торопитесь набрасываться на него с упреками прямо с порога, для пущей убедительности вооружившись скалкой из мрамора или чугунной сковородкой наперевес.
Выберите другую тактику — помогите любимому «переключиться» после возвращения домой с работы на отдых. Вкусный ужин, расслабляющая ванна с шапкой ароматной пены, бокал сухого вина, наконец… Создайте дома (которой, кстати, должен быть безукоризненно чистым) такую атмосферу, чтобы ему хотелось возвращаться! Ваши старания окупятся сторицей — мужчина-Дева наверняка оценит то, что вы для него делаете.
Кстати, Девы предпочитают девушек, с которыми можно вести интеллектуальные разговоры, в идеале — разделяющих их взгляды на современное (и не только) искусство. Следите за литературными новинками, новостями культуры, ходите на выставки и в театр. Интеллект в сочетании с интеллигентностью действуют на Дев как афродизиак, и беседы о прекрасном нередко превращаются в прелюдию к любовной игре.
Если ваш мужчина — Весы
Ваш избранник родился под этим зодиакальным созвездием? Считайте, вам повезло, ведь вам достался истинный дипломат, который может договориться с кем угодно и о чем угодно, и настоящий знаток женской души. Впрочем, расслабиться рядом с таким мужчиной не так-то просто, почти невозможно. Весы-эстеты, им нравится окружать себя красивыми вещами, некоторые и рады бы превратить свою жизнь в перфоманс или арт-объект, но пока вынуждены довольствоваться не столь крупными формами — избранница этого мужчины должна радовать его взор 24/7 и при этом твердой рукой вести хозяйство. Так что никаких сальных волос, неухоженных ногтей, мятой одежды и т. д.
Неряшливость, небрежность, неопрятность способны отпугнуть этого мужчину раз и навсегда. Зато изысканность и внимание к деталям высоко поднимут вас в его глазах (особенно, если они распространяются и на ваше жилище, в том числе и манеру сервировать на стол — фарфор, столовое серебро, накрахмаленные салфетки и суп в супнице приведут Весов в восторг).
Время от времени делайте Весам подарки в виде билетов в театр или на концерт. Только не забудьте про изящную упаковку — в этом случае радость от сюрприза увеличится вдвое. И тогда ваш милый жест станет для любимого еще одним напоминанием, почему он выбрал именно вас.
Если ваш мужчина — Скорпион
Мужчины-Скорпионы — махровые индивидуалисты со сложным характером, и привязать их к себе — весьма нетривиальная задачка. Скорпиону крайне важно знать, что любимая верна во всех смыслах этого слова. Возможно, в самом начале отношений он и не станет возражать против бурных споров, но, по большому счету, мужчина-Скорпион предпочтет, чтобы в отношениях царило полное согласие. И выберет «тургеневскую» девушку — ту, что станет для него поддержкой и опорой во дни сомнений и тягостных раздумий (и далее по тексту Ивана Сергеевича).
Скорпиону нужна постоянная «включенность» партнерши в отношения, и понимание того, что даже если на безоблачном небосклоне ваших отношений пробежит тучка-другая (не говоря уже о серьезных штормовых предупреждениях и грозах), его все равно не разлюбят.
Доказывайте ему свою любовь — самыми разными способами и помните, что Скорпион никогда и ничего не делает наполовину. Если он примет решение, переубедить его практически невозможно. Так что не надо во время ссоры демонстративно собирать чемодан и грозить разводом (вдруг эта идея придется ему по душе?).
Если ваш мужчина — Стрелец
С темпераментным Стрельцом союз обычно получается очень энергичным, полным драйва. В том числе и эротического — так что, как правило, этот мужчина в восторге от девушек с хорошо тренированным телом (полистайте на досуге «Камасутру» еще раз, если появятся дополнительные вопросы), гибким и спортивным. Позаботьтесь о том, чтобы ваше нижнее белье было сексуальным. Ибо ничто не сводит с ума Стрельца так, как стройная фигурка, «завернутая» в соблазнительную упаковку.
Если вы хотите быть вместе с мужчиной-Стрельцом, вам придется время от времени изобретать что-то новенькое. Он счастлив, когда дует ветер перемен и можно сполна насладиться новыми впечатлениями. И всем сердцем ненавидит рутину, которая его убивает.
Кроме того, вам придется отрастить толстую, очень толстую шкуру (впрочем, можно и дзен), чтобы достойно реагировать на язвительные замечания Стрельца, славящегося своей бестактностью. И быть готовой к тому, что этому мужчине нужно очень много свободного пространства. Парадокс, но чем меньше вы будете его удерживать, тем с большим желанием он станет возвращаться.
Если ваш мужчина — Козерог
Этот мужчина весьма честолюбив и хочет добиться в этой жизни очень многого. Женщина, которая сумеет поддержать его начинания, будет ставить его интересы выше своих, обладающая хорошими связями и/или базой данных в нужной ему сфере наверняка придется Козерогу по душе. Словом, он не видит ничего экстраординарного в женитьбе по расчету. Если кто-то однажды и защитит диссертацию на тему «Брак как бизнес-проект», то это наверняка будет Козерог!
Порой Козероги настолько выкладываются на работе, что у них не остается никаких сил на то, чтобы проявлять инициативу. И ее придется проявлять вам (в том числе и выполняя «мужскую» работу по хозяйству) и не роптать на судьбу.
Также Козерогам нравятся девушки, которые не ходят вокруг да около, удивляясь, что милый никак не может догадаться сам, способные изложить свои мысли прямо и без околичностей.
Если вы хотите в чем-то убедить мужчину, родившегося под этим зодиакальным созвездием, обязательно сделайте акцент на том, почему выполнить ваше желание (или согласиться с вами), в первую очередь, выгодно ему самому. Самое главное — приводя аргументы, держите себя в руках, апеллируйте к его интеллекту, не давая волю эмоциям.
Кстати, Козероги ненавидят сюрпризы (да, да, в том числе и романтические) всей душой. Им нравятся ритуалы, раз и навсегда заведенный порядок — словом, они в восторге от предсказуемости своей жизни. Она дает им ощущение стабильности.
Если ваш мужчина — Водолей
С Водолеем довольно легко, он сам позаботится о новых впечатлениях, калейдоскопе эмоций и с ним никогда не будет скучно. Но учтите, этому мужчине нужна… особенная женщина, уникальная и неповторимая, единственная в своем роде. Станьте такой (кстати, сфера не слишком важна — у вас может быть необычная профессия, внешность или хобби) — и покоренный Водолей будет у ваших ног.
Водолею нужна женщина, излучающая теплоту и жизнерадостность, та, что не боится контактировать с незнакомцами. Если хотите ужиться с Водолеем, станьте легкой на подъем. Будьте готовы к тому, что любимого вам придется «делить» с толпой его друзей. Более того, в любой момент в вашу дверь могут позвонить гости (хорошо, если это будут не абсолютно чужие люди), которых Водолей спонтанно пригласил нанести визит, не посоветовавшись предварительно с вами.
Найдите время для того, чтобы научиться готовить вкусно и быстро. В крайнем случае, забейте морозилку полуфабрикатами, чтобы встречать нежданных гостей во всеоружии. Если при этом вы будете давать понять этому мужчине, что в восторге от его идей, да еще и время от времени приятно удивлять его, Водолей сделает для вас все.
Если ваш мужчина — Рыбы
Мечты нужны для того, чтобы их осуществлять. Но у мужчин, родившихся под этим созвездием, с этим большие сложности. У Рыб так много гениальных идей! И было бы хорошо, если бы он их все реализовал. Но, увы, история не знает сослагательных наклонений. Так что этому мужчине очень нужна женщина, которая, используя мягкие формулировки (Боже упаси вас от крика и приказов), аккуратно даст понять, когда и где ему пора остановиться.
Рыбам нужна сильная женщина, которая протянет ему руку и будет помогать встать каждый раз, когда он упадет. Та, что готова со вниманием отнестись к его чувствам и настроениям, ибо мужчина-Рыбы не всегда живет в реальном мире — как только ему что-то не нравится, он мгновенно «уплывает» в мир своих фантазий.
Идеальной спутницей станет та, с которой можно… помолчать, если у него нет настроения общаться. Мужчинам, рожденным под этим созвездием, очень нравятся прикосновения и нежный массаж. Но не совершайте распространенную ошибку — не принимайте «обнимашки» за обязательную прелюдию к сексу.