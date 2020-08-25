Чего ждут от отношений мужчины, родившиеся под разными знаками Зодиака

Если ваш мужчина — Близнец

У символа этого знака Зодиака два лица. Если вы хотите быть вместе с Близнецом, то и вам придется обзавестись, как минимум, еще одним. Речь не про лицемерие, а про жажду перемен, которую сердце этого мужчины требует постоянно. Без драйва он сначала киснет, потом чахнет, а там глядишь — Близнеца уже и след простыл.

Записывайте рецепт, который может спасти отношения с представителем этого знака Зодиака: много путешествий, постоянные метаморфозы и… регулярное переклеивание обоев и перестановка мебели (частить с капитальным ремонтом не советуем, эта вечная история может надоесть Близнецу очень быстро). Никакого «овощного» отдыха на пляже и проживания в одном и том же отеле в течение всего отпуска — только осмотр всех достопримечательностей в радиусе, как минимум, ста километров и постоянные переезды с места на место.

Никогда, как бы вам этого не хотелось, не делитесь с Близнецом всеми своими тайнами, не выкладывайте ему историю своей жизни «как на духу». Наоборот — заставьте его мучаться сомнениями и догадками, ведь этот мужчина на редкость любопытен. Пусть интрига так и не будет раскрыта до конца!

Если вы хотите быть вместе с Близнецом, то… вам придется больше времени проводить в одиночестве. У этого мужчины должно постоянно создаваться ощущение того, что рядом с ним независимая особа, которая будет давать ему достаточно свободы. Вовлекайте его во всевозможные интересные дискуссии и беседы, во время споров Близнец буквально расцветает. Близнецу постоянно требуется эффект новизны, и если вы можете его обеспечить, то все у вас получится.

Если ваш мужчина — Рак

Женщины, которые скрывают свои чувства и/или не могут говорить о них открыто, вряд ли смогут сделать сентиментальных Раков счастливыми. Дом, в котором их ценят и ждут, представителям этого знака Зодиака просто необходим. Однако еще больше, чем родное жилище, им нужны романтические моменты. Раки обожают тонуть — как водится, в глазах своих возлюбленных.

Шепчите им на ухо романтические глупости, отправляйтесь вместе в Париж или Венецию (впрочем, любые другие места, которые подпадают под определения «магические», «места силы», «волшебные» или «мистические» тоже подойдут). Ваша задача ненавязчиво, исподволь, дать понять любимому, что вы и есть его суженая, и вы просто обязаны быть вместе, потому что так распорядилась судьба, а ваши жизни тесно связаны друг с другом миллионом невидимых нитей. Пожалуй, ни один другой знак не нуждается настолько сильно в партнере, как Раки.