«Во мне течет голубая кровь»: Ольга Бузова рассказала о дворянах и священниках в своем роду

Исполнительница хита «Мало половин» гордится своим происхождением. Певица изучила семейное древо и уверенно может заявить, что в ее роду были представители благородных кровей. По мнению артистки, этот факт в очередной раз подтверждает ее уникальность, пишет «Стархит».
Заговорить о происхождении 34-летнюю Ольгу Бузову подтолкнул ведущий шоу «Студия 69», в рамках которого артисты исполняют хиты друг друга. В свежем выпуске напарником звезды стал певец ANDRO. «Он — чистокровный цыган. У меня прапрабабушка — бурятка. А кто ты?» — поинтересовался шоумен Константин Анисимов.
Певица поспешила ответить: «Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь».
Бузова также отметила, что и в шоу-бизнесе может назвать себя исключительной. Артистка особенно гордится своей композицией «Мало половин», которая набрала рекордное количество просмотров и прослушиваний. «Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России. Никто раньше до меня этого не делал. Сейчас успешно все берут с меня пример, и мне нравится, что я подаю его молодому поколению. Считаю, что это реально мегахит на все века. И я это уже сделала в 2017 году!» — заявила ведущая «ДОМа-2».