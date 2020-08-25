«Во мне течет голубая кровь»: Ольга Бузова рассказала о дворянах и священниках в своем роду

Певица поспешила ответить: «Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь».

Бузова также отметила, что и в шоу-бизнесе может назвать себя исключительной. Артистка особенно гордится своей композицией «Мало половин», которая набрала рекордное количество просмотров и прослушиваний. «Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России. Никто раньше до меня этого не делал. Сейчас успешно все берут с меня пример, и мне нравится, что я подаю его молодому поколению. Считаю, что это реально мегахит на все века. И я это уже сделала в 2017 году!» — заявила ведущая «ДОМа-2».