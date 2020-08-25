Тренды осени-2020: какие жакеты мы будем носить в новом сезоне

В моде все те же «люди в Голливуде»: клетка, глубокие оттенки, вельвет, пэтчворк. Это то, что касается цветов, фактуры и принтов. В фасонах куда большее разнообразие: оверсайз продолжает свое существование, но вместе с ним появляются довольно неоднозначные – проще сказать, непривычные – дополнения, например, в виде рукавов-буфов или покатых плеч. Кроме того, в игру вступают ремни – теперь они акцентируют талию не только на платьях и брюках с высокой посадкой, но и на жакетах, бомберах и шубах. Обрати более пристальное внимание на то, какой пояс у тебя будет в этом сезоне. Если еще не определилась, читай нашу подборку на эту тему.

Стиль преппи

Стиль преппи традиционно связывают с осенью – временем, когда все отправляются на учебу. Даже тем, кому не грозит сидеть за партами, предлагают облачиться в стильные костюмы и пиджаки, напоминающие те, что носят в дорогих и частных школах. Повторить образ просто: добавь к жакету ободок, стильную сумку-тоут и туфли «мэри джейн».

Укороченный

Невероятно, но факт: укороченные пиджаки в этом сезоне бьют все рекорды. Их наглядно демонстрируют блогеры и широко освещают в медиа. Противиться не стоит, важно просто правильно подобрать низ, чтобы случайно не увеличить бедра в объеме. Под такое решение отлично подойдут палаццо и брюки с защипами – хорошо, если их принт будет совпадать с жакетом.

Под ремень

Обрати внимание, как выглядит жакет, который можно подпоясывать. Никаких массивным пуговиц, глубокий вырез и приталенный силуэт. По сути перед нами блейзер, который подчеркнет твою фигуру.

Оверсайз

80-е продолжают влиять на современность: в моде удлиненные прямые блейзеры, которые когда-то носили наши мамы. Если такой завалялся в квартире твоих родителей, непременно отправляйся туда с ревизией.

Кожаный