Макияж для тонких губ: семь подсказок

Подсказка #1: Используй основу для губ

Одно из лучших средств для тонких губ, о котором большинство забывает, – это основа для губной помады. Крохотная капелька основы, нанесенная на губы, может гарантировать безупречность помады или блеска для губ на протяжении всего вечера. Лучше всего использовать основу в виде бальзама для губ. С ним макияж будет выглядеть просто идеально.

Подсказка #2: Замаскируй морщинки

После того, как нанесла основу на губы, самое время скрыть все морщинки вокруг губ. К сожалению, этого явления не избежать. Причиной морщин может стать что угодно и они есть у каждой женщины. Совсем немного консилера, корректора или маскирующего средства заставит все возможные морщинки исчезнуть в мгновение ока.

Подсказка #3: Используй контур для губ

Теперь самое время для нанесения контура для губ. Это именно то, что визуально придаст губам дополнительного объема и изумительного вида. Можно нанести контур не по краю губы, а немного за ее пределами, тогда губы будут казаться немного полнее, чем есть на самом деле. Самое главное подобрать правильный цвет. Он должен подходить под тон кожи и сочетаться с цветом губной помады.

Подсказка #4: Матовый основной цвет

Матовый цвет контура для губ – самое оно! Почему? Потому что матовые оттенки не привлекают слишком большого внимания. Кроме того, если честно, они выглядят на много естественнее, чем то, что слишком ярко сияет и искрится, делится портал «Мир Идей».

Подсказка #5: Нанеси губную помаду

После того, как ты нанесла контур (обязательно матового цвета), самое время нанести губную помаду. Выбирая помаду, убедись, что цвет достаточно яркий, чтобы выделить губы. Вот здесь можно добавить немного мерцания. На самом деле, помада совершенно не должна быть матовой.

Подсказка #6: Добавь блеска для дополнительного глянца

Следующим шагом после нанесения губной помады, является блеск для губ. Это добавит немного глянца губам, что сделает их сияющими и привлекательными. Лучше выбирать стойкий и не липкий блеск, который не будет слишком тяжелым на губах. Кроме того, к губам не прилипнут волосы, развеваемые на ветру.

Подсказка #7: Избегай темных цветов

Сегодня существуют тысячи цветов и оттенков губной помады. Но для тонких губ темные цвета – плохой выбор. Наоборот, тонкие губы лучше красить чем-то посветлее и поярче. Это визуально сделает их полнее и больше.