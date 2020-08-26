Виктория Бекхэм сошьет свадебное платье для своей невестки

Виктория Бекхэм сошьет свадебное платье для невесты своего сына. В июле стало известно, что 21-летний Бруклин Бекхэм обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Вскоре дизайнер убедила невестку, что та должна пойти под венец в наряде от бренда Victoria Beckham, пишет Сегодня.
Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на источник, Никола хотела заказать платье у ливанского дизайнера Эли Сааба, но вскоре изменила свое решение.
Сначала Никола хотела идти к алтарю в платье Elie Saab. Этот бренд она часто носила раньше, но согласилась с доводами Виктории, что именно та должна создать ее образ,
– говорит инсайдер.
К слову, невеста Бруклина является поклонницей одежды от Виктории Бекхэм. Девушка неоднократно была замечена в нарядах от известного британского бренда. В частности, на фото, которым пара сообщила о помолвке, актриса запечатлена в желтом платье от Victoria Beckham.