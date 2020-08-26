Вам это не надо! Пять причесок, которые уже не в моде: от косичек феи до вау-челки

Тренды приходят и уходят, и то, что вчера было модно, сегодня — вне закона. В нашей подборке пять причесок, которые вышли из моды и их достойная альтернатива.

Косички, как у лесной феи

Еще лет 10 назад нам казалось, что чем сложнее коса, тем круче. Мы носили их с вечерними платьями и с кожаными куртками. Сегодня фантазийные узоры и объемные плетения под модным запретом — оставьте их героиням «Игры престолов». Но это не значит, что косы вышли из моды — они просто поменяли форму. Замените сложные косы на две классические косички, как это сделали на показа Dior или просто заплетите одну небрежную косу с выбивающимися прядями. Прическа не должна выглядеть так, словно вы старались (хоть это и так), только легкая небрежность, только гранж.

Начес, он же кок

Больше никаких лаков для волос и начесов для объема. Во‑первых, это очень травмирует волосы, во‑вторых смотрится неестественно и старомодно. И если стилист, создавая вам вечернюю прическу, достает тонкую расческу для начеса — бегите! Сегодня существует очень много средств для прикорневого объема, которые реально дают объем, а не запутанный комок волос под прикрытием. Модная укладка должна быть воздушной, создавайте ее при помощи легких волн и текстурирующих спреев. Если вам предлагают сделать начес в салоне красоты — бегите!

Идеальные локоны

Эпоха идеальных локонов, которые лежали прядь к пряди, остается в прошлом. В моде естественность. Как проверить, насколько актуальны ваши локоны? Оцените и ответьте, существуют ли такие же натуральные укладки? Завивая локоны, вы должны быть похожи на девушку с волнистыми волосами, а не на куклу. Отличная альтернатива — пляжные волны, локоны с прямыми концами на утюжок или афрокудри. Чем проще заплетена коса — тем лучше. Забудьте про греческие и французские плетения, если хотите быть в тренде.

«Растрепанные» ракушки

Нет, мы сейчас не про классические пучки, которые никогда не выходят из моды. Под модное эмбарго попадают весенние прически на основе пучка из локонов. Помните эти свадебные прически, которые выглядели как корзина из волос или, как минимум, тиара. Забудьте! Пучок сегодня может быть двух видов: небрежный или максимально аккуратный, среднего не дано. Модный пример свадебного пучка продемонстрировала Даша Жукова на собственной свадьбе в швейцарском Санкт-Мориц. Вдохновляйтесь!

Объемная челка