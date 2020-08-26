Слова, которые неизбежно выдают стареющую женщину

О возрасте могут говорить не только ухоженная внешность, стильная одежда и новый смартфон, но и фразы, часто употребляемые в общении. Нынешние реалии диктуют стандарты, которым хотят угодить все — и стар, и млад. Но вот «сленгу» стоит уделить особое внимание. Некоторые выражения часто используют далеко не юные дамы, и именно они выдают их возраст.
А вот раньше было…
Как правило,
По этой фразе сразу можно определить женщину, которая панически боится стареть. В душе тебе всегда будет то количество лет, которое ты придумал, а по факту — цифры в паспорте и больные коленки. Возможно, кто-то однажды сказал ей о возрасте, вот женщина (читай «бабушка») и переживает. Какой выход придумывают эти персоны — например, необходимо завести страницу в Инстаграм, как все молодые. Только что это такое? Контент Инстаграма таких дам — сад и огород, путешествия в санатории, внуки и домашние питомцы. Не смейся, но наверняка на подобные страницы ты натыкалась много раз.
Неприлично спрашивать женщину о возрасте
Омолаживающий крем для лица и огурцы лучше любых ботоксов
Здесь поговорим только о женщинах, которые в советское время держали свою кожу в тонусе благодаря огурцам и кубикам льда, хранившимся в морозилке годами. Идеал женщины соответствовал персонажу Ирины Муравьевой в культовом фильме «Москва слезам не верит». Конечно, не было такого изобилия косметики и процедур, но это не означает, что сейчас стоит ставить красную метку на всех, кто хочет выглядеть молодо, пользуясь современной медициной.
Мне не хватает внимания
Может показаться, что это слишком циничная фраза, но, к сожалению, ее любят произносить женщины 40+, особенно, если дети давно выросли и покинули семейное гнездышко и сами строят свою жизнь, или если муж работает и не уделяет должного внимания. Стоит отметить, что в основном эта фраза звучит как раз в адрес детей, которые, по мнению таких мам, уже давно забыли о них.
Да ты посмотри в чем она вышла на сцену — в трусах!?
Девушкам, которым «немного» за 30, сложно уследить за всеми тенденциями. Ведь раньше все было по-другому. Да раньше и на сцене выступали только в русских народных костюмах. Слова «мода», «стиль», а уж тем более «сценический образ» являются сверхъестественным для восприятия. В их воображении не происходит четкого разделения между костюмом для выступлений и повседневной одеждой. «Что может руководить девушкой, которая вышла на сцену в камнях? А ведь у нее есть дети и семья, которые наблюдают за ней!» — причитают некоторые женщины с приближающейся пенсией.