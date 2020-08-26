Слова, которые неизбежно выдают стареющую женщину

О возрасте могут говорить не только ухоженная внешность, стильная одежда и новый смартфон, но и фразы, часто употребляемые в общении. Нынешние реалии диктуют стандарты, которым хотят угодить все — и стар, и млад. Но вот «сленгу» стоит уделить особое внимание. Некоторые выражения часто используют далеко не юные дамы, и именно они выдают их возраст.

А вот раньше было…

Как правило, женщина, которая чувствует надвигающуюся старость, начинает воспринимать все современные новости как нечто, несоответствующее жизни . Несостыковки с прошлой и нынешней жизнью все для нее усложняют. В молодом возрасте легче принять окружающие условия и жить легко. Поэтому и возникает сравнение с прошлым беззаботным временем: «А вот раньше было...». Интернет, модные тенденции, мировые новости или музыка — то, что не дает покоя ни одной современной стареющей женщине.

Я не такая уж и старая

По этой фразе сразу можно определить женщину, которая панически боится стареть. В душе тебе всегда будет то количество лет, которое ты придумал, а по факту — цифры в паспорте и больные коленки. Возможно, кто-то однажды сказал ей о возрасте, вот женщина (читай «бабушка») и переживает. Какой выход придумывают эти персоны — например, необходимо завести страницу в Инстаграм, как все молодые. Только что это такое? Контент Инстаграма таких дам — сад и огород, путешествия в санатории, внуки и домашние питомцы. Не смейся, но наверняка на подобные страницы ты натыкалась много раз.

Неприлично спрашивать женщину о возрасте

В современном мире уже не важно, сколько тебе лет, гораздо важнее, чего ты добился и что имеешь. Во времена, когда женщина обязана была сидеть дома, воспитывать детей и ходить по струнке, эта фраза была актуальна, собственно, что сразу и выдает возраст милой «старушки».

Омолаживающий крем для лица и огурцы лучше любых ботоксов

Здесь поговорим только о женщинах, которые в советское время держали свою кожу в тонусе благодаря огурцам и кубикам льда, хранившимся в морозилке годами. Идеал женщины соответствовал персонажу Ирины Муравьевой в культовом фильме «Москва слезам не верит». Конечно, не было такого изобилия косметики и процедур, но это не означает, что сейчас стоит ставить красную метку на всех, кто хочет выглядеть молодо, пользуясь современной медициной.

Мне не хватает внимания