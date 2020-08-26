Кулинарный гороскоп на сентябрь: что есть знакам Зодиака для хорошего настроения

Лев

Львы гурманы. Им надо не только красиво подать, но и удивить изысканным вкусом. Этот знак Зодиака, помимо неиссякаемой жизненной энергии и физической силы, наделен поистине невероятной способностью к самовосстановлению. И все же, как у всякого человека у Льва есть слабое место (помимо самолюбия). Это сердце: стенокардия, атеросклероз, тахикардия. Чтобы избежать напасти, врачи рекомендуют Льву пить, как можно больше воды, морсов, напитков и свежевыжатых соков. Минимум сахара. Морс из облепихи — «то, что доктор прописал». Хороша облепиха свежая, протертая с сахаром или, если что-то приготовить с ней: тыквенный джем с облепихой и апельсином, горячие блюда с соусом из этой ягоды и всевозможные десерты с заменителями сахара или с малым его количеством.

Дева

Даже при напряженном ритме жизни у Дев сохраняются четкость восприятия и хорошая память, способность к концентрации и деловой коммуникации. Поэтому прогноз здоровья для Дев на осень, в психическом аспекте самый благоприятный. Только не стоит пытаться компенсировать нервные перегрузки и неудачи на работе за счет еды, особенно — сладостей. А потому Девам стоит отказаться от сахара в больших количествах и весь месяц баловать себя своим любимым продуктом в любых его вариациях — грибами. Самыми оранжевыми — лисичками. Тем более если вы следите за фигурой, то грибы из тех продуктов, о которых говорят, что у них отрицательная калорийность. Не считая того, что лисички радуют глаз и полезны (они содержат в большом количестве витамины В6, D, С, В9, фолиевую кислоту и медь, которая способствует выработке гемоглобина), из них можно приготовить столько вкусного!

Весы

Этот знак Зодиака любит мясо, но в сентябре не прочь поесть сезонных овощей и фруктов. Любое рагу, рататуй, оладья из овощей — они от этого не толстеют! Но самый большой друг Весов в сентябре — тыква, ее масло и семечки. Это можно есть хоть каждый день. Тыква полезна для печени в любом виде. Что приготовить из нее? Рецептов миллион и большинство вы найдете на нашем сайте: ризотто с колбасками и тыквой, фузилли с тыквой и песто, супы из тыквы. Масло и семечки можно добавлять в салаты, а еще маслом хорошо полить свежесваренный молодой картофель. И еще ее можно очистить, нарезать кубиками и заморозить в морозилке на зиму. Второй вариант: хранить в холодильнике или же в темноте и прохладе целиком, периодически переворачивая, чтоб не образовывались вмятины. Так, наш оранжевый иммунитет будет всегда рядом, до следующего года — точно.

Скорпион