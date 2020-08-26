Кулинарный гороскоп на сентябрь: что есть знакам Зодиака для хорошего настроения

Попробуем подойти к проблеме осенней хандры с этой стороны! Астролог Карина Журавлева рассказывает «Домашнему Очагу» о продуктах, которые взбодрят нас в сентябре. Каждому знаку зодиака — свой совет.
Даже если вы не верите в астрологию, разнообразить рацион с помощью советов Карины может быть очень интересно. Она собрала для нас продукты и блюда, которые влияют на здоровье и на настроение разных знаков зодиака по‑разному. Вот что следует есть в сентябре.
По натуре Овен оптимист, и все же в сентябре ему не помешает добавить в ежедневный рацион веселый оранжевый апельсин. Речь не только о самом фрукте, но и о его цедре. В любом виде: свежевыжатый сок, смузи, салаты и даже пирожные, блинчики с цедрой. По выходным. На завтрак. Кофе с апельсином (цедрой) или чай. А еще лучше — фруктовые чаи. Если у вас нет проблем с желудком, то каждое утро натощак, после сна — стакан теплой воды с медом и лимоном (или четвертинкой апельсина). Такой залп витамина С взбодрит кого угодно.
Телец
Редко бывает в плохом настроении, его задумчивый или грозный вид (особенно в очках) говорит о том, что он занят какими-то своими мыслями. Друг этого знака Зодиака в сентябре — морковь, богатая большим количество бета-каротина. Это кстати хорошо и для глаз, ведь у Тельцов это «слабое место». У «девицы из темницы» не так уж много противопоказаний: проблемы с жкт и если после употребления морковки у вас появляется характерная окраска ладоней желтовато-оранжевого цвета, стоит ограничить ее потребление. Свежевыжатый сок со сливками, смузи, глазированная морковь с медом, морковный острый суп, морковка, запеченная с орешками, по‑корейски, суп-пюре и запеканка — вариантов масса. И несколько раз в месяц морковные палочки в качестве перекуса.
Эстеты в еде. Они съедят все, главное — красиво подать. В сентябре Близнецам желательно наесться абрикосов на год вперед. Не до аллергии, конечно, но поесть от души. И обязательно запастись молодой курагой. Калий, в большом количестве содержащийся в ней, хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Ваше сердце скажет вам спасибо. Что еще порадует Близнеца, так это абрикосовый компот, родом из детства: варенье из абрикосов с ядрышками, фаршированные абрикосы, утка с абрикосами и еще много чего вкусного.
Рак
Очень удобный знак Зодиака — ест, что дадут. При этом все подсаливает, перчит и не обходится без майонеза и кетчупа. Обожает различные необычные соусы, уксус разного вида. Разнообразить меню Рака в сентябре стоит, добавив в него оранжевый болгарский перец. По сравнению с перцами других цветов, он отличается значительно большим содержанием калия, фосфора и рутина, что хорошо влияет на почки и мышечный корсет. Вымытый, вычищенный и, нарезанный соломкой перец подойдет в качестве закуски перед обедом, можно подать к нему соус айоли или йогуртовый. Блюд из болгарского перца большое количество на нашем сайте и, как обычно, все они вкусные и проверенные: салаты, овощные супы, перец фаршированный, лечо и другие.
Лев
Львы гурманы. Им надо не только красиво подать, но и удивить изысканным вкусом. Этот знак Зодиака, помимо неиссякаемой жизненной энергии и физической силы, наделен поистине невероятной способностью к самовосстановлению. И все же, как у всякого человека у Льва есть слабое место (помимо самолюбия). Это сердце: стенокардия, атеросклероз, тахикардия. Чтобы избежать напасти, врачи рекомендуют Льву пить, как можно больше воды, морсов, напитков и свежевыжатых соков. Минимум сахара. Морс из облепихи — «то, что доктор прописал». Хороша облепиха свежая, протертая с сахаром или, если что-то приготовить с ней: тыквенный джем с облепихой и апельсином, горячие блюда с соусом из этой ягоды и всевозможные десерты с заменителями сахара или с малым его количеством.
Дева
Даже при напряженном ритме жизни у Дев сохраняются четкость восприятия и хорошая память, способность к концентрации и деловой коммуникации. Поэтому прогноз здоровья для Дев на осень, в психическом аспекте самый благоприятный. Только не стоит пытаться компенсировать нервные перегрузки и неудачи на работе за счет еды, особенно — сладостей. А потому Девам стоит отказаться от сахара в больших количествах и весь месяц баловать себя своим любимым продуктом в любых его вариациях — грибами. Самыми оранжевыми — лисичками. Тем более если вы следите за фигурой, то грибы из тех продуктов, о которых говорят, что у них отрицательная калорийность. Не считая того, что лисички радуют глаз и полезны (они содержат в большом количестве витамины В6, D, С, В9, фолиевую кислоту и медь, которая способствует выработке гемоглобина), из них можно приготовить столько вкусного!
Весы
Этот знак Зодиака любит мясо, но в сентябре не прочь поесть сезонных овощей и фруктов. Любое рагу, рататуй, оладья из овощей — они от этого не толстеют! Но самый большой друг Весов в сентябре — тыква, ее масло и семечки. Это можно есть хоть каждый день. Тыква полезна для печени в любом виде. Что приготовить из нее? Рецептов миллион и большинство вы найдете на нашем сайте: ризотто с колбасками и тыквой, фузилли с тыквой и песто, супы из тыквы. Масло и семечки можно добавлять в салаты, а еще маслом хорошо полить свежесваренный молодой картофель. И еще ее можно очистить, нарезать кубиками и заморозить в морозилке на зиму. Второй вариант: хранить в холодильнике или же в темноте и прохладе целиком, периодически переворачивая, чтоб не образовывались вмятины. Так, наш оранжевый иммунитет будет всегда рядом, до следующего года — точно.
Скорпион
Скорпиону можно все. По крайней мере он так считает. В особенности этот знак Зодиака любит яркую кухню, необычную. Обожает приправы и специи. И любит «что-то погорячее». Это хорошо, потому что продукт сентября у Скорпиона — куркума. А вы знали, что куркума — это один из видов имбиря? Очень полезная для здоровья приправа, в ней много витаминов и минеральных веществ. Она придает потрясающе вкусный пряный вкус пищи. Никогда не добавляли эту пряность в блюда? Попробуйте. Вот только несколько вариантов: салат из огурцов с куркумой, согревающий напиток с молоком, яблочный пирог, курица, всевозможные маринады для шашлыка.
Стрелец
Этот знак Зодиака, на удивление всем, любит каши и крупы, а еще — бобовые. Самую большую пользу в сентябре ему приносит оранжевая (иногда ее называют красной) чечевица. Неважно, в каком виде, в каком блюде. Чечевицу постоянно используют в азиатской кухне. Она имеет пикантный аромат, добавляют её в индийское блюдо «Дал». Обилие клетчатки в чечевице заставляет кишечник активно сокращаться. Благодаря усилению перистальтики удается справиться с запорами. Продукт не содержит жиров, его можно употреблять людям, страдающим лишним весом, при этом в нём есть углеводы, которые дают продолжительное чувство сытости. Теплый салат с чечевицей по‑французски, нисуаз, пикантный суп, котлетки из чечевицы.
Козерог
Козероги — логичнее знака Зодиака не найдешь. И консервативнее тоже. Это касается и еды: заставить попробовать Козерога что-то новое — очень сложно. И все-таки мы рискнем. Дыня «Принцесса Мария» внешне серо-зеленого цвета, внутри — оранжевая. Она сладкая на вкус и у нее яркий мускатный запах. Содержит большое количество провитамина А, который помогает оставаться организму молодым.
Дыню необязательно есть в первозданном виде. Существует масса рецептов, где ее пикантный вкус приходится как раз кстати. Не упускайте сезон, попробовать стоит и закуски из маринованной дыни, салаты с дыней и даже суп-пюре с беконом.
Водолей
Астрологи считают, что это добрые и светлые люди. При этом имеют репутацию товарищей «с чудинкой». Любят все новое, обожают экзотику. А потому сентябрь для Водолеев - месяц экзотики. Во всем, том числе и в еде. Ешьте экзотические фрукты и набирайтесь бодрости. Стоит попробовать папайю, если вы до этого ее не ели. Христофор Колумб назвал ее «фруктом ангелов». Папайя богата витаминами и питательными веществами, являясь при этом низкокалорийным фруктом и известна высоким содержанием природных антиоксидантов. Отличный фрукт, чтоб заесть ПМС.
От степени зрелости плода, зависит его вкус и аромат: мякоть может напоминать дыню, вареную морковь или тыкву. Есть папайю лучше в свежем виде, но один рецепт стоит попробовать — котлеты из перловки. Очень вкусное блюдо, с необычным фруктовым гарниром Еще можно попробовать вкусный пирог с папайей, добавить ее в салат с помидорами или приготовить пудинг из банана и папайи.
Рыбы
Избирательна в еде. Настроение у нее вне зависимости от времени года — нормальное. И все это не просто так: чаще всего моральное состояние этого знака Зодиака связано с различными дисфункциями желез, чаще всего — «щитовидки». Взбодрить Рыбу могут специи, например, карри. Кстати, вы знали, что карри - не отдельная специя, а смесь пряностей на основе корня куркумы? Считается, что карри родом из Индии. Там все пропитано этим запахом. От одного этого на душе становится тепло и солнечно. Карри вы можете купить, а можете «собрать сами», заглянув на рынок или в магазин специй. Что приготовить с этими пряностями? Рецептов миллион: курицу на шпажках, баклажаны по‑индийски, хумус, каре ягненка, чечевицу с картофелем и еще много рецептов на нашем сайте.