Как выбирать трусики: опасна ли синтетика и какой должна быть ластовица

Казалось бы, зачем задумываться о выборе трусов, достаточно достать утром из ящика свежую пару. Но все не так просто. «Домашний Очаг» рассказывает о вещах, про которые вы, возможно, не слышали.
Есть ли у трусов срок годности?
Наверняка у вас есть любимая пара трусов, которая отлично сидит, подчеркивая достоинства вашей фигуры, и носите вы её гораздо чаще, чем остальные. Но порошок и даже отбеливатель не могут полностью уничтожить бактерии, которые живут на нижнем белье. А если белье еще и растянуто, с пятнами и дырками, не стоит его хранить и жалеть. Нашли фасон, который вам подоходит и нравится, — купите сразу несколько пар.
Какое белье нужно выбросить?
Все «забытые» пары трусов, которые лежат в глубине ящиков и вы не надевали их уже несколько месяцев.
Трусы, которые сваливаются с вас во время ходьбы. Либо они вам малы, либо резинка или ткань настолько растянулись, что уже не держатся на талии и бедрах.
Белье с дырками, пятнами от месячных и то, которое вам жмет или натирает.
Покупать нижнее белье необходимо хотя бы раз в год.
Насколько опасно носить синтетическое белье?
Несколько лет назад была развернута целая кампания против синтетических кружевных трусов. Говорилось о том, что кружевное белье «не дышит» и не пропускает воздух, а значит, что в синтетическом белье нарушается естественный теплообмен и создается идеальная среда для размножения бактерий и грибков. По мнению многих экспертов, опасность синтетики немного преувеличена, потому что известные бренды заботятся о качестве своей продукции, а изделия из искусственных волокон имеют и свои преимущества. Но никто не спорит, что хлопок носить комфортнее: он не может вызывать раздражений.
Какой должна быть ластовица?
В идеале белье должно быть сшито из натурального материала, но если по каким-то причинам это невозможно, то хотя бы ластовица, прилегающая непосредственно к половым органам, должна быть сделана из хлопка. В принципе ластовица — это своего рода ежедневная прокладка. Именно такую роль она выполняет, предотвращая раздражение и впитывая влагу. Иногда ластовицу делают из мягкой махровой ткани, которая обладает дополнительными впитывающими способностями. Такое белье прекрасно подходит для жаркой погоды.
Почему стринги и занятия спортом — две вещи, которые не сочетаются?
Любая женщина, которая пыталась бегать в кружевном лифчике с косточками, знает, что это не очень удобно. Белье натирает, а грудь приходится придерживать. Поэтому и существуют специальные спортивные бюстгальтеры. С трусами та же история — многие компании делают легкое бесшовное белье, которое не мешает заниматься спортом. Чтобы удовлетворить запросы, производители идут дальше и изготавливают белье из специальных тканей, хорошо впитывающих влагу. А про стринги лучше забыть. Даже если не верить в то, что тонкая полоска стрингов способна переносить часть кишечных бактерий во влагалище, в них просто не удобно заниматься. И самый неудачный вариант — это синтетические кружевные стринги ярких кислотных оттенков. В них все не правильно: и ткань, и фасон, и цвет (кислотные цвета говорят о том, что для окрашивания тканей могли быть использованы токсичные красители).
Чем свободнее, тем лучше?
Мы не призываем покупать трусы на размер больше, но они не должны нигде и ничего сдавливать и оставлять на коже полосы и вмятины. Также не стоит увлекаться утящивающим и корректирующим бельем. Иногда оно необходимо для того, чтобы надеть красивое вечернее платье, но носить такое целый день и, тем более, каждый день, нельзя. Узкое белье сдавливает органы брюшной полости и мешает нормальному кровообращению. От утягивающего белья могут появляться онемения и отеки, что способствует развитию варикоза и заболеваний мочеполовой системы. Хуже всего, сочетать утягивающее белье с узкими джинсами или легинсами.
Выгодно ли покупать трусы в наборах?
Цена на наборы нижнего белья во время сезонных распродаж бывает очень привлекательной, и за небольшую сумму можно купить сразу несколько пар. Стоить они будут недорого, и отлично подойдут на каждый день. Можно купить пару ярких веселых трусиков под настроение, но в целом придерживаться нейтральных оттенков, чтобы не ломать голову, как будут сочетаться трусики с бюстгальтером, а он, в свою очередь, с цветом блузки.
Как ухаживать за бельём, чтобы оно меньше изнашивалось?
Белью из деликатных тканей нужен особый уход, поэтому первое правило — всегда смотреть на этикетку. Особенно важно тщательно разделять белье по цветам, а не стирать все в одной загрузке на самой высокой температуре. Белье необходимо стирать в специальном мешке для стирки, чтобы быть уверенными в том, что оно не порвется и не растянется, запутавшись в барабане. При отжиме избегайте максимальных оборотов, это тоже повышает процент преждевременного износа изделий.
Нижнее белье нужно стирать в теплой воде, а ополаскивать прохладной.
Какими ещё бывают трусы?
Антибактериальными, «трусы без запаха»
Производители антибактериального белья обещают избавить от неприятного запаха. Дело в том, что в состав данной ткани входит серебро, хорошо известное своими антибактериальным и антиаллергенным свойствами. Металл позволяет эффективно и надолго устранять резкий запах и вредные микроорганизмы (уничтожаются бактерии стафилококка и кишечная палочка).
Со специальной вставкой для месячных
Такие трусы изготавливаются из нейлона и трехслойного непромокаемого материала, который защищает от намокания и протечек. По качеству вставка напоминает целлофан, но при носке она не чувствуется, и внешне трусы ничем не отличаются от обычного белья. Как обещают создатели, менструальные трусы могут полностью заменить тампоны и прокладки, то есть можно забыть о других средствах гигиены.