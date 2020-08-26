Как выбирать трусики: опасна ли синтетика и какой должна быть ластовица

Есть ли у трусов срок годности?

Наверняка у вас есть любимая пара трусов, которая отлично сидит, подчеркивая достоинства вашей фигуры, и носите вы её гораздо чаще, чем остальные. Но порошок и даже отбеливатель не могут полностью уничтожить бактерии, которые живут на нижнем белье. А если белье еще и растянуто, с пятнами и дырками, не стоит его хранить и жалеть. Нашли фасон, который вам подоходит и нравится, — купите сразу несколько пар.

Какое белье нужно выбросить?

Все «забытые» пары трусов, которые лежат в глубине ящиков и вы не надевали их уже несколько месяцев.

Трусы, которые сваливаются с вас во время ходьбы. Либо они вам малы, либо резинка или ткань настолько растянулись, что уже не держатся на талии и бедрах.

Белье с дырками, пятнами от месячных и то, которое вам жмет или натирает.

Покупать нижнее белье необходимо хотя бы раз в год.

Насколько опасно носить синтетическое белье?

Несколько лет назад была развернута целая кампания против синтетических кружевных трусов. Говорилось о том, что кружевное белье «не дышит» и не пропускает воздух, а значит, что в синтетическом белье нарушается естественный теплообмен и создается идеальная среда для размножения бактерий и грибков. По мнению многих экспертов, опасность синтетики немного преувеличена, потому что известные бренды заботятся о качестве своей продукции, а изделия из искусственных волокон имеют и свои преимущества. Но никто не спорит, что хлопок носить комфортнее: он не может вызывать раздражений.

Какой должна быть ластовица?

В идеале белье должно быть сшито из натурального материала, но если по каким-то причинам это невозможно, то хотя бы ластовица, прилегающая непосредственно к половым органам, должна быть сделана из хлопка. В принципе ластовица — это своего рода ежедневная прокладка. Именно такую роль она выполняет, предотвращая раздражение и впитывая влагу. Иногда ластовицу делают из мягкой махровой ткани, которая обладает дополнительными впитывающими способностями. Такое белье прекрасно подходит для жаркой погоды.

Почему стринги и занятия спортом — две вещи, которые не сочетаются?