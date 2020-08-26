Десять иллюзий, с которыми пора расстаться к 30 годам

Можно похудеть к лету

В общем, да, можно - если ты начнешь худеть в сентябре. Иных вариантов не предусмотрено. Да, 10 лет назад ты могла сесть на экспресс-диету и скинуть лишнее буквально за пару недель, но теперь эта радость закончилась. Зато теперь можно подорвать и так неидеальное здоровье, получить пару лишних морщин и провисшую кожу, а потом набрать обратно все, что сбросила, плюс еще несколько килограммов. Прекрасные перспективы, правда?

Еще есть время, чтобы исполнить мечту

Нет. Не потому, что в 30 лет активная жизнь заканчивается и пора заворачиваться в простыню и брать курс на некрополь. У тебя нет этого времени, потому что ты все еще мечтаешь, а надо бы уже строить планы. Разница очень существенная.

Если быть хорошей, ничего плохого не случится

Нет никакой небесной канцелярии, которая всем раздает по заслугам, по справедливости, а некоторым по одному месту лопатой. Невозможно уберечь себя от беды, следуя какому-то кодексу «хорошести». Можно и нужно пристегиваться в автомобиле, посещать врача профилактически, а не когда что-то уже отваливается, и не забывать анализировать то, что происходит в твоей личной жизни. Быть хорошей девочкой тоже можно, но не нужно. В смысле, это тебя ни от чего не спасет.

Завтра будет лучше, чем вчера

Завтра будет гораздо, гораздо хуже, в том случае если ты все еще веришь в эту мантру. Очень сложно научиться жить настоящим, если привыкла мечтать о будущем, но это просто необходимо сделать. Не потому, что прекрасное будущее не настанет - вполне вероятно, что лет в 40 у тебя все будет отлично. Но ты этим насладиться не сумеешь, потому что продолжишь мечтать о грядущем. А там, в этом самом грядущем, климакс и пенсия вообще-то. Не то чтобы это ужас-ужас, но, знаешь ли, обидно не успеть насладиться всем тем, что дает тебе жизнь, пока ты молода и полна сил.

Кто-то знает истину

И тебя сейчас научит, да-да. Придет гуру и расскажет, как надо жить, и будет тебе счастье. Будешь есть только сырые овощи и оздоровишься, будешь бегать зимой и летом в юбке в пол - и муж заработает миллион, будешь кормить ребенка грудью до 8 лет и обучать дома - и он вырастет гением. Знаешь, что на самом деле будет? Ты подорвешь здоровье, потратишь время и деньги, и - самое главное - потеряешь самоуважение. Потому что нет никакого счастья для всех и даром. Нет никакого волшебного рецепта счастливой жизни. Ты ничего не достигнешь, но многое потеряешь, если не поймешь одну простую вещь: никто не знает истину, потому что ее просто нет. Не предусмотрена в базовой комплектации мироздания.

У него просто сложный период