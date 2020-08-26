Десять иллюзий, с которыми пора расстаться к 30 годам

Возраст - это просто условность? Да, разумеется. Просто потому, что наше сознание лет на 10 моложе нашего тела. Проблема в том, что сознание не успевает не только за телом, но и за жизнью вокруг этого самого тела. И продолжает питать иллюзии. Иллюзии, которые мешают тебе жить, пишет Cosmo.
Если что - у тебя есть тыл
Мы думаем, что в любой момент можем обратиться к родителям, если вдруг что. А пора думать, что это они могут обратиться к нам в любой момент, и их проблемы придется как-то решать. Тебе. Как говорится, дело не в том, что мы взрослые, дело в том, что взрослые - это теперь мы. К этому лучше привыкнуть сейчас, потому что твои родители не становятся здоровее и моложе, увы.
Сила воли тебе поможет
Однажды ты соберешься с этой самой силой воли и - ух, все наладится! Ты перестанешь засиживаться до двух часов ночи, потому что интересно посмотреть еще одну серию, ты перестанешь завтракать одним кофе, ты обязательно выучишь, наконец, испанский и похудеешь на пять килограммов. Нет, это не работает. Потому что единственное, что тебе нужно сделать, - это начать, а затем дело либо войдет в привычку, либо будет доставлять тебе удовольствие. Либо ты откажешься от самой идеи в принципе. Ну или ты по-прежнему будешь ждать благодати, которая на тебя снизойдет. Так себе идея, честно сказать.
Ты влезешь в джинсы, которые носила в 10-м классе
Нет, не влезешь. Если ты ставишь перед собой цель затолкать таки свой афедрон в подростковые штанишки - пиши пропало. Потому что юность кончилась, и ты это понимаешь. И даже если твой тип фигуры позволяет вернуться к тому же размеру - у тебя не получится. Именно потому, что ты до сих пор не выбросила эти джинсы. Твое сознание намеревается вернуть не объем бедер, а юные годы чудесные. Что, ясное дело, невозможно. Выбрось эту реликтовую тряпочку и купи себе абонемент в спортзал.
Проблемы решатся сами собой
Да-да, «Никогда ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут». Помнишь, откуда цитата? То-то и оно. Придут и дадут - непременно. По шее. В том случае, если ты не проанализируешь ситуации такого рода, которые с тобой уже случались. И не поймешь, что твои проблемы никогда не решались сами собой: либо их решали люди, которые любят тебя, либо ты разбиралась сама, просто не задумывалась об этом, потому что ничего страшного, в сущности, не происходило. А теперь ты выросла, проблемы стали взрослыми. Ничего страшного, на самом деле - если не ждать, что оно как-нибудь само рассосется.
Кредиты - это удобно
Удивительное дело: больше половины россиян от 25 до 64 лет имеют высшее образование, а считать до сих пор никто не умеет, судя по тому, как часто мы берем кредиты. И если в 20 лет бездумная трата денег еще простительна, то в 30 это как-то странно. Оставим вопрос выживания - кредит на лечение или ипотечный кредит. Возьмем внезапные траты - холодильник, например, сломался. Денег на новый нет. У тебя нет накоплений, потому что ты не можешь их себе позволить? А переплачивать минимум вдвое ты можешь себе позволить? Интересно, как так получается?
Можно похудеть к лету
В общем, да, можно - если ты начнешь худеть в сентябре. Иных вариантов не предусмотрено. Да, 10 лет назад ты могла сесть на экспресс-диету и скинуть лишнее буквально за пару недель, но теперь эта радость закончилась. Зато теперь можно подорвать и так неидеальное здоровье, получить пару лишних морщин и провисшую кожу, а потом набрать обратно все, что сбросила, плюс еще несколько килограммов. Прекрасные перспективы, правда?
Еще есть время, чтобы исполнить мечту
Нет. Не потому, что в 30 лет активная жизнь заканчивается и пора заворачиваться в простыню и брать курс на некрополь. У тебя нет этого времени, потому что ты все еще мечтаешь, а надо бы уже строить планы. Разница очень существенная.
Если быть хорошей, ничего плохого не случится
Нет никакой небесной канцелярии, которая всем раздает по заслугам, по справедливости, а некоторым по одному месту лопатой. Невозможно уберечь себя от беды, следуя какому-то кодексу «хорошести». Можно и нужно пристегиваться в автомобиле, посещать врача профилактически, а не когда что-то уже отваливается, и не забывать анализировать то, что происходит в твоей личной жизни. Быть хорошей девочкой тоже можно, но не нужно. В смысле, это тебя ни от чего не спасет.
Завтра будет лучше, чем вчера
Завтра будет гораздо, гораздо хуже, в том случае если ты все еще веришь в эту мантру. Очень сложно научиться жить настоящим, если привыкла мечтать о будущем, но это просто необходимо сделать. Не потому, что прекрасное будущее не настанет - вполне вероятно, что лет в 40 у тебя все будет отлично. Но ты этим насладиться не сумеешь, потому что продолжишь мечтать о грядущем. А там, в этом самом грядущем, климакс и пенсия вообще-то. Не то чтобы это ужас-ужас, но, знаешь ли, обидно не успеть насладиться всем тем, что дает тебе жизнь, пока ты молода и полна сил.
Кто-то знает истину
И тебя сейчас научит, да-да. Придет гуру и расскажет, как надо жить, и будет тебе счастье. Будешь есть только сырые овощи и оздоровишься, будешь бегать зимой и летом в юбке в пол - и муж заработает миллион, будешь кормить ребенка грудью до 8 лет и обучать дома - и он вырастет гением. Знаешь, что на самом деле будет? Ты подорвешь здоровье, потратишь время и деньги, и - самое главное - потеряешь самоуважение. Потому что нет никакого счастья для всех и даром. Нет никакого волшебного рецепта счастливой жизни. Ты ничего не достигнешь, но многое потеряешь, если не поймешь одну простую вещь: никто не знает истину, потому что ее просто нет. Не предусмотрена в базовой комплектации мироздания.
У него просто сложный период
Нет, он просто муфлон. И ты это прекрасно понимаешь, кстати. 30 лет - то самое время, когда нужно понять еще кое-что: ты уже большая девочка. Тебе не нужны ходунки, чтобы шагать по жизни. Ты можешь быть одна, можешь быть в паре, и единственное, чего ты не можешь - это быть с кем попало. Потому что именно сейчас - самый расцвет: ты наконец-то взрослая, но все еще молода и прекрасна. Это лучший возраст женщины. Очень глупо потратить это волшебное время на приручение жвачных парнокопытных.