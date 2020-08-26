Как не совершить ошибку при попуке школьного рюкзака?

Нестареющий дизайн

Хоть при выборе рюкзака внешний вид для школьников важнее всего, чуть большее значение, чем дизайн, имеет то, как рюкзак сидит на спине. То есть, чтобы рюкзак можно было носить и через пять лет, нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами. Постарайтесь не следовать всем последним веяниям моды – цвет волос и стиль одежды ребенка могут меняться так же быстро, как и его настроение, так что при совместном выборе рюкзака предпочтение стоит отдать простому дизайну и нейтральной цветовой гамме, которые подойдут и к повседневной, и к более нарядной одежде.

Высококачественный и прочный материал

Именно от материала большей частью зависит, сколько рюкзак прослужит в повседневной носке. Качественный рюкзак сохранит форму и цвет даже через несколько лет, не будет промокать под небольшим дождем, а его ткань вряд ли легко порвется. Погода в Эстонии весьма переменчивая, солнце то и дело сменяется дождем, так что рюкзак должен выдерживать любые погодные условия.

Также обратите внимание на происхождение материала и убедитесь, что понравившийся вам рюкзак изготовлен без нанесения вреда окружающей среде. Хороший пример образцового производства – рюкзак из органического хлопка или переработанного полиэстера.

Удобство

Рюкзак должен быть удобным, поддерживать спину и не мешать движению. Рюкзак с двумя лямками равномерно распределяет вес на оба плеча, что снижает нагрузку на позвоночник. В рюкзаке все должно быть под рукой, а замки и молнии должны легко открываться и закрываться. Особенно удобно, когда рюкзак можно полностью открыть одним движением руки, чтобы до всего его содержимого можно было быстро добраться.