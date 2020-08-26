Пять модных вещей из денима, без которых тебе не обойтись этой осенью

В 2020 без денима нам не обойтись: Cosmo знает пять самых актуальных джинсовых вещей, которые помогут тебе стать самой модной!

Укороченные клешеные джинсы

Ставшие настоящей бомбой прошлого сезона клешеные джинсы «переехали» в список весенних трендов. Правда, по дороге они лишились пары десятков сантиметров своей длины: самая актуальная модель сезона должна открывать миру твои изящные щиколотки.

Носить такие, на первый взгляд, странноватые джинсы, на самом деле можно с чем угодно: от хрестоматийной белой футболки и косухи с кроссовками до кроп-топа с лодочками «мэри джейн» и удлиненного блейзера.

Юбка миди

Длина миди также продолжает быть актуальной, а вот модный модельный ряд джинсовых юбок ниже колена существенно расширился.

Этой весной присмотрись к моделям из денима с запахом и разрезом спереди, а также к джинсовым юбкам А-силуэта и на пуговицах.

Сюрприз: джинсовые куртки снова в тренде! Правда, не совсем куртки и совсем не такие, какие мы носили в «нулевые».

В новом сезоне это скорее жакеты из денима, но совсем не скучные — выбирай необычный крой и дизайн. В авангарде — асимметрия, стилизация под кимоно и нетленный оверсайз.

Вместе с джинсовыми куртками в моду вернулись и такие виды позабытого «декора», как вышивка, забавные нашивки и техника пэтчворк.

Все вышеперечисленные тенденции актуальны в случае практически любой вещи из денима, начиная от джинсов и заканчивая джинсовыми юбками, платьями и куртками.

Джинсы с «рваными» краями

Рваный край обещает появляться этой осенью буквально на всех возможных предметах гардероба, но больше всего эта тенденция коснулась джинсов.