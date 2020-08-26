Баранья корейка на кости в духовке

Количество порций - 4

Время подготовки - 2 ч

Время приготовления - 1 ч

Общее время приготовления - 3 ч

Вам понадобится:

корейка на кости - 500 г

соевый соус - 2 столовые ложки

приправа для мяса - 2 столовые ложки

оливковое масло - 2 столовые ложки

розмарин - 1 стебель

соль, перец - по вкусу

Правильно выбранная баранья корейка — достаточно светлая, без посторонних запахов и обломанных ребер. Лучше брать охлажденное мясо, чем замороженное.

Способ приготовления

Смешайте соевый соус, приправу (можно взять хмели-сунели или любую другу по вкусу) и оливковое масло.

Полученным маринадом натрите корейку, посолите, поперчите, оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Положите баранину в рукав или заверните в фольгу. Сверху посыпьте мелко порубленным розмарином.

Запекайте мясо 1 час, готовность проверьте зубочисткой.

Подавайте с соусом барбекю или горчицей, разрезав на порционные ребра - куски.