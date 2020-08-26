Баранья корейка на кости в духовке

Время подготовки - 2 ч
Время приготовления - 1 ч
Общее время приготовления - 3 ч
Вам понадобится:
корейка на кости - 500 г
соевый соус - 2 столовые ложки
приправа для мяса - 2 столовые ложки
оливковое масло - 2 столовые ложки
розмарин - 1 стебель
соль, перец - по вкусу
Правильно выбранная баранья корейка — достаточно светлая, без посторонних запахов и обломанных ребер. Лучше брать охлажденное мясо, чем замороженное.
Способ приготовления
Смешайте соевый соус, приправу (можно взять хмели-сунели или любую другу по вкусу) и оливковое масло.
Полученным маринадом натрите корейку, посолите, поперчите, оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Положите баранину в рукав или заверните в фольгу. Сверху посыпьте мелко порубленным розмарином.
Запекайте мясо 1 час, готовность проверьте зубочисткой.
Подавайте с соусом барбекю или горчицей, разрезав на порционные ребра - куски.
Баранину можно запекать и при 200 градусах, тогда потребуется вдвое меньше времени. Но на меньшей температуре она получается более сочной и ароматной (и быстрее съедается!).