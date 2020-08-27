ТОП-10 «губительных» для кожи ошибок, которые можно легко допустить принимая душ

Казалось бы, нет ничего проще чем принимать душ, тем более когда вы делаете это ежедневно. Оказывается, что даже в простой на первый взгляд процедуре мы можем совершать ошибки, которые оказывают губительное воздействие на кожу нашего тела, пишет zen.yandex.ru.
Какие ошибки мы ежедневно совершаем принимая душ? Как их исправить?
Слишком горячая вода
Если вы любите принимать горячий душ, особенно вечером, чтобы расслабиться, то вам нужно знать, что вода с высокой температурой, выше температуры вашего тела, может вызвать шелушение и излишнюю сухость. Оказывается, что горячая вода избавляет нашу кожу от натуральных масел. Температура воды в душе должна быть почти как температура тела - самая комфортная для кожи.
Не смывать макияж перед душем
Это очень вредная привычка. Большинство допускают её по той простой причине, потому что думают, что смоют макияж в душе. Но это в корне неверно. Любой макияж нужно снимать специальным средством для снятия макияжа до того, как вы приступили к водным процедурам.
Излишний пилинг
Излишний пилинг не менее вреден для кожи, чем недостаточный пилинг. Поэтому не стоит увлекаться отшелушивающими средствами для кожи, сухими щётками и скрабами. Выбирайте пилинг в зависимости от типа своей кожи. Избегайте грубых абразивных частиц при чувствительной коже, используйте натуральные скрабы для тела с добавлением масел.
Недостаточный пилинг
Обычно мы легко замечаем на коже лица недостаток пилинга, но вот на теле это не так уж и заметно. Но на самом деле недостаточный пилинг кожи тела также наносит вред коже. Очень важно всегда пользоваться хорошо отшелушивающей кожу мочалкой или средствами для душа с отшелушивающими частицами и 1 раз в 5-7 дней обязательно пользоваться скрабом для тела.
Не умывать дополнительно лицо, после того как вымыли волосы
Оказывается, что имеющиеся в составе шампуней ингредиенты могут оказывать на кожу вашего лица вредное воздействие. Когда вредные вещества попадают на кожу, они могут вызвать раздражение и появление высыпаний на вашем лице. Делаем вывод: после мытья головы нужно обязательно умыть лицо.
Избыток моющих средств для кожи
На поверхности нашей кожи есть естественные натуральные масла, и большое количество мыльной пены избавляет нашу кожу от защитных барьеров. Поэтому не стоит наносить на кожу много геля, используйте по возможности средства с более натуральным составом.
Слишком длительное пребывание в душевой
На самом деле принимать душ более 15-20 минут вообще не желательно, так как в данном случае длительное пребывание в душе оказывает такое же воздействие, как душ под горячей водой, - делает кожу более сухой.
Агрессивный состав
Если вашей целью является сохранение гладкой и здоровой кожи как можно дольше, обязательно читайте состав косметических средств для душа. Избегайте в составе следующих агрессивных ингредиентов: лауритсульфат натрия, формальдегид, парабены, отдушки и триклозан.
Слишком ароматизированное средство
Если вы хотите приятно пахнуть, то выбирайте хорошую парфюмированную воду, а гели для душа - с более спокойными ароматами. Большое количество ароматизатора в моющих средствах очень сильно сушат нашу кожу. Особенно стоит обратить своё внимание на этот факт тем, кто уже в возрасте. Так как кожа с годами становится тоньше и теряет естественный жировой барьер.
Не использовать увлажняющий крем после душа
Когда вы выходите из душа, не надо протирать кожу полотенцем насухо. Лучше слегка промокните тело полотенцем и сразу же нанесите на кожу увлажняющий или питательный крем.