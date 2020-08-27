Какая обувь укорачивает ноги: стилист назвала самые «коварные» модели

Обувь — одна из главных составляющих удачного образа, и от выбора правильной модели зависит то, как ты будешь выглядеть в целом. Обувь может как сыграть тебе на пользу, визуально добавив ногам сантиметров, так и напротив – заметно их укоротить. О том, с каким моделями стоит быть осторожнее, рассказывает Cosmo российский стилист Юлия Козовая.
Ботильоны по щиколотку
Ботильоны на каблуке по щиколотку или ботинки челси на плоской подошве имеют тенденцию укорачивать ноги. Особенно, если сочетать их некорректно. Выбирая модели черного цвета, носи их с плотными черными колготками, либо с брюками. При комбинации такой обуви с юбками до колена, есть риск, что ноги будут выглядеть короче и полнее. Стоит выбирать такую обувь бежевого цвета, чтобы можно было носить с голыми ногами.
Балетки
Эта модель обуви в принципе идет не всем — лучше всего она смотрится на девушках с длинными худощавыми ногами. Если ты не представляешь жизни без балеток, носи светлые, они не сильно контрастируют с оттенком кожи. Выбирай балетки жесткой формы и на совсем небольшом каблуке — даже 0,5 см сыграют роль. Носить балетки лучше с юбками миди либо с брюками или джинсами на высокой талии — так ты визуально вытянешь силуэт и подчеркнешь длину ног.
Туфли с ремешками на щиколотке
Любые перемычки и ремешки в области щиколотки «режут» ногу и делают ее короче. Особенно если эти ремешки широкие или они не по размеру и врезаются в ногу. И как бы ни украшала нас обувь на каблуке, наличие ремешка может серьезно испортить всю картину. Здесь тоже спасет сочетание с миди- и макси-юбками или с брюками, а также использование колготок в тон.
Ботинки на платформе и толстом каблуке
Казалось бы, каблук и платформа должны делать нас выше и удлинять ноги, но есть категория обуви, с которой это правило не работает. Объемная подошва в сочетании с широким каблуком способна сделать образ приземленным, а ноги более массивными. Такая обувь не красит, исправлять пропорции образа крайне сложно, поэтому я рекомендую просто избегать таких вариантов. К счастью, они сейчас не актуальны и не сильно популярны. Конечно, все эти правила носят условный характер, ведь, глядя на моделей, шагающих по подиуму, сомневаешься, что хоть какая-то обувь может укоротить их бесконечные ноги. Выбирай обувь, исходя из своих пропорций, и старайся комбинировать ее с одеждой, избегая рискованных сочетаний.