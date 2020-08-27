Чт, 27.08.2020

Рецепт аппетитного блинного пирога с грибами, овощами и сливочным соусом

Пирог с грибами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Блинный пирог с грибами, беконом, овощами и сливочным соусом – это аппетитная горячая закуска, которая украсит любой праздничный стол. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию, пишет «Сегодня».

Закусочный пирог с опятами и беконом

Время приготовления: 30 минут

Калорийность: 218 ккал на 100 г

Ингредиенты:
  • 3 тонких блина на молоке
  • 30 г бекона
  • 70 г опят
  • 30 г помидора
  • 30 г сладкого перца
  • 40 г твердого сыра
  • 20 г сливочного масла
  • Лист салата

Для соуса:

  • 30 г сливок 20 %
  • 15 г жареных шампиньонов
  • Соевый соус – 5 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части.
  2. На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению).
  3. Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху.
  4. Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 °С в течение 5 минут.

Как сделать соус для блинного пирога

Сливки смешать с кусочками жареных шампиньонов, добавить соевый соус, дать закипеть, посолить и поперчить по вкусу. Блины выложить на лист салата, полить соусом и подавать.

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