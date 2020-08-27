Шесть продуктов, которые помогают бороться с выпадением волос

Почему могут выпадать волосы?

Довольно часто и у мужчин, и у женщин волосы начинают редеть из-за воздействия андрогенов. Главный «виновник» этого — гормон, который называется дигидротестостерон (ДГТ). Наши тела естественным образом производят это вещество из тестостерона с помощью фермента — 5-альфа-редуктазы.

Ученые полагают, что блокировка этого фермента специальным рационом помогает уменьшить выработку ДГТ из тестостерона и, тем самым, защитить наши волосы от выпадения. Многие из этих исследований пока продвинулись не очень далеко, но все еще впереди!

Вот 6 главных «защитников» волос на нашей кухне

1. Зеленый чай

Зеленый чай — это один из самых популярных напитков во всем мире (хотя в нашей стране чай предпочитают ферментированный, то есть, черный).

Так как листья чайного куста для получения зеленого чая обрабатываются паром, напиток сохраняет больше полезных природных соединений. Среди них — галлат эпигаллокатехина (EGCG), который помогает нам избавиться от лишнего веса, улучшить здоровье сердца и мозга.

Хорошая новость — это полезное соединение также защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия дигидротестостерона! Исследования еще ведутся, но уже сейчас можно пить зеленый чай в свое удовольствие.

2. Кокосовое масло

Кокосовое масло используется и в кулинарии, и в косметологии. Оно содержит большой процент жиров из среднецепочечных триглицеридов, большая часть которых представлена в форме лауриновой кислоты.

Ученые доказали (правда, пока только в исследовании на животных), что эта жирная кислота блокирует выработку ДГТ.

Пока светлые головы корпят над пробирками, мы можем заменить сливочное масло в некоторых рецептах кокосовым — оно очень полезное.

3. Лук (и другие продукты, богатые кверцетином)

Лук используется во множестве блюд для придания остроты и сладости. Он содержит мало калорий но может похвастаться высоким содержанием антиоксидантов, таких как кверцетин.

В доклинических исследованиях выяснилось, что кверцетин подавляет выработку ДГТ из тестостерона, блокируя действие фермента 5-альфа-редуктазы и уменьшая окислительный стресс. Крысы, на которых проводились испытания, стали пушистыми и лохматыми, но до людей, к сожалению, ученые пока не добрались.

В каких еще продуктах много кверцетина?

Вот настоящие чемпионы по содержанию этого супер флавоноида (содержание в миллиграммах на 100 грамм)

Каперсы свежие — 233,84 мг

Щавель сырой — 86,2 мг

Лук красный сырой — 39,21 мг

Кресс-салат сырой — 29,99 мг

Перец стручковый — 27,6 мг

Бузина — 26,77 мг

Капуста белокочанная — 22,58 мг

Бамия (окра) — 20,97 мг

Какао-порошок — 20,0 мг

Клюква — 14,0 мг

Ягоды годжи, сушеные — 13,6 мг

Зеленый лук — 12,6 мг

Сливы — 12,45 мг

Руккола — 7,92 мг

Черника — 7,67 мг

Облепиха — 7,58 мг

Брусника — 7,4 мг

Фасоль — 6,82 мг

Инжир — 5,47 мг

4. Куркума