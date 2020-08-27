Шесть продуктов, которые помогают бороться с выпадением волос

Если волосы редеют из-за повышенного уровня мужских гормонов, «Домашний Очаг» расскажет, как помочь себе полезными продуктами!
Почему могут выпадать волосы?
Довольно часто и у мужчин, и у женщин волосы начинают редеть из-за воздействия андрогенов. Главный «виновник» этого — гормон, который называется дигидротестостерон (ДГТ). Наши тела естественным образом производят это вещество из тестостерона с помощью фермента — 5-альфа-редуктазы.
Ученые полагают, что блокировка этого фермента специальным рационом помогает уменьшить выработку ДГТ из тестостерона и, тем самым, защитить наши волосы от выпадения. Многие из этих исследований пока продвинулись не очень далеко, но все еще впереди!
Вот 6 главных «защитников» волос на нашей кухне
1. Зеленый чай
Зеленый чай — это один из самых популярных напитков во всем мире (хотя в нашей стране чай предпочитают ферментированный, то есть, черный).
Так как листья чайного куста для получения зеленого чая обрабатываются паром, напиток сохраняет больше полезных природных соединений. Среди них — галлат эпигаллокатехина (EGCG), который помогает нам избавиться от лишнего веса, улучшить здоровье сердца и мозга.
Хорошая новость — это полезное соединение также защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия дигидротестостерона! Исследования еще ведутся, но уже сейчас можно пить зеленый чай в свое удовольствие.
2. Кокосовое масло
Кокосовое масло используется и в кулинарии, и в косметологии. Оно содержит большой процент жиров из среднецепочечных триглицеридов, большая часть которых представлена в форме лауриновой кислоты.
Ученые доказали (правда, пока только в исследовании на животных), что эта жирная кислота блокирует выработку ДГТ.
Пока светлые головы корпят над пробирками, мы можем заменить сливочное масло в некоторых рецептах кокосовым — оно очень полезное.
3. Лук (и другие продукты, богатые кверцетином)
Лук используется во множестве блюд для придания остроты и сладости. Он содержит мало калорий но может похвастаться высоким содержанием антиоксидантов, таких как кверцетин.
В доклинических исследованиях выяснилось, что кверцетин подавляет выработку ДГТ из тестостерона, блокируя действие фермента 5-альфа-редуктазы и уменьшая окислительный стресс. Крысы, на которых проводились испытания, стали пушистыми и лохматыми, но до людей, к сожалению, ученые пока не добрались.
В каких еще продуктах много кверцетина?
Вот настоящие чемпионы по содержанию этого супер флавоноида (содержание в миллиграммах на 100 грамм)
Каперсы свежие — 233,84 мг
Щавель сырой — 86,2 мг
Лук красный сырой — 39,21 мг
Кресс-салат сырой — 29,99 мг
Перец стручковый — 27,6 мг
Бузина — 26,77 мг
Капуста белокочанная — 22,58 мг
Бамия (окра) — 20,97 мг
Какао-порошок — 20,0 мг
Клюква — 14,0 мг
Ягоды годжи, сушеные — 13,6 мг
Зеленый лук — 12,6 мг
Сливы — 12,45 мг
Руккола — 7,92 мг
Черника — 7,67 мг
Облепиха — 7,58 мг
Брусника — 7,4 мг
Фасоль — 6,82 мг
Инжир — 5,47 мг
4. Куркума
Куркума — это специя, широко используемая в кулинарии, но популярна она и в виде биологически активной добавки. Ученые доказали, что куркума прекрасно снижает воспаления, уменьшает боль от артрита, оптимизирует уровень холестерина в крови и помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Впечатляющие таланты!
Польза куркумы для здоровья таится в куркумине — активном соединении, одном из семейства куркуминоидов. Доклинические исследования показали, что куркумин снижает уровень ДГТ, блокируя действие фермента 5-альфа-редуктазы.
Но ученые пока осторожны — они не берутся утверждать, что у людей эффект будет аналогичным. Это покажет время.
5. Тыквенные семечки
Тыква — настоящий символ осени, уютных ужинов и острых горячих овощных супов. Каждый суперплод содержит сотни полезных семян, богатых железом, цинком, магнием и антиоксидантами.
Оказывается, масло тыквенной семечки может способствовать росту волос у мужчин.
В полугодовом исследовании изучали 76 мужчин с формирующимися залысинами на лбу. Те из них, кто ежедневно принимал 400 мг пищевой добавки на основе тыквенного масла, продемонстрировали больший рост волос, чем те, кто получал плацебо. Однако существенных различий в толщине волос между группами не было.
Блокировка специального фермента повлияла на выработку дигидротестостерона из тестостерона, а значит, волосам испытуемых ничего не мешало расти. В добавке, которую принимали участники исследования, были и другие активные ингредиенты, поэтому ученые пока не могут с полной уверенностью утверждать, что все дело именно в тыквенном масле. Посмотрим, что покажут дальнейшие исследования!
6. Эдамаме
Эдамаме — это молодые соевые бобы, которые обычно употребляются в качестве гарнира или закуски. В бобах эдамаме не только много белка и клетчатки, они богаты изофлавонами — полезными растительными соединениями, которые могут снижать уровень ДГТ.
Группа ученых полгода изучала участников мужского пола, чей рацион был дополнен соевым или молочным белком. В одной группе соя содержала большое количество изофлавонов, в другой из бобов были удалены эти полезные соединения. А третья, контрольная группа, получала протеин из молочной сыворотки.
Оказалось, что обе группы, получавшие сою, демонстрировали более низкие уровни дигидротестостерона, чем контрольная группа. Снижение не было очень значительным, но оно, тем не менее, может иметь практическое применением. Так как исследование показало хороший результат соевого протеина вне зависимости от содержания изофлавонов, дело может быть и в других активных компонентах сои.
Соя давно известна своим воздействием на тестостерон у мужчин. Но большинство свидетельств указывает — если потреблять бобы в умеренном количестве, все будет в порядке.
А как еще лечат выпадение волос?
Волосы могут выпадать по разным причинам, и повышенный уровень дигидротестостерона — только одна из них. Если вы замечаете «волосопад», обратитесь к трихологу и сдайте анализы, которые тот назначит.
В зависимости от результатов врач может прописать препараты для расширения кровеносных сосудов или блокировки 5-альфа-редуктазы. Не стоит принимать препараты без назначения врача — они не безобидны. Среди побочных эффектов самых популярных ингибиторов 5-альфа-редуктазы — опухание и болезненность груди, нерегулярные менструации, головные боли и снижение либидо.
Если волосы редеют из-за нехватки питательных веществ, могут помочь витамины
Например, исследование, проведенное в Швейцарии, показало, что у 38% женщин, страдающих от выпадения волос, наблюдался дефицит биотина. Этот витамин группы В играет важную роль в здоровье волос. Другие полезные для волос питательные вещества могут включать белок, цинк, железо и витамины С и А.