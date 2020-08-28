Сексуальная манипуляция: как не дать собою управлять

Современные отношения в паре легко испортить. И еще один из таких факторов - сексуальная манипуляция и принуждения в постели.

Проблема в том, что секс стал для многих средством контроля за партнёром, используя его в собственных интересах. Это, естественно, имеет крайне негативные последствия для всех участников и разрушает отношения, пишет Mport.

Сексом манипулируют и мужчины, женщины, а их целью является собственное удовлетворение, причем не только физическое, но и моральное, а также шанс воспользоваться слабостью партнёра. Об интересах другого человека они не заботятся, руководствуются только собственными фантазиями и потребностями. Довольно часто манипуляции бывают в семейных парах, сопровождаются агрессией или преследованиями.

Яркий пример: женщина может отказать в сексе для того, чтобы заполучить какую-то вещь или подтолкнуть на действия с твоей стороны. А мужчины чаще всего используют «грязные приемчики» для «примирения». Сюда же приравнивается и сравнение с бывшими - это приводит к неуверенности и занижению самооценки.

Как не стать жертвой?

Стоит помнить, что в сексуальных отношениях и ты, и партнёрша равны - никто не имеет права требовать интима или манипулировать отказом. И от принуждения нужно отказываться.