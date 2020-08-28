Звезду «Гарри Поттера» изнасиловал тренер в 14 лет

Актриса Джесси Кейв, известная ролью Лаванды Браун в «Гарри Поттере», рассказала о пережитом в подростковом возрасте. Она призналась, что в 14 лет ее изнасиловал тренер по теннису, передает EG. Об этом Джесси сообщила в подкасте «Мы не можем говорить об этом прямо сейчас», в котором приняла участие вместе со своей сестрой Бебе.

33-летняя Кейв объяснила, что у нее была «совершенно другая юность» и «совсем другой сексуальный опыт», нежели у ее сестры. Ее слова приводит Mirror:

«Я считаю, что изнасилование в 14 — это очень плохо. Это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, — с его позиции власти. Я была в отличной форме, хорошо обращалась с мячом. Но меня использовали».

Насильник, по словам Джесси, в итоге попал в тюрьму. Однако даже сейчас, 18 лет спустя, она все еще страдает от последствий перенесенной травмы. Тем не менее артистка рада тому, что ужасный опыт не разрушил ее личность.

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«Чем больше времени проходит с того момента, тем больше я благодарна — как это ни ужасно звучит — за то, что изнасилование не уничтожило меня».