Астрологи выбрали пять знаков Зодиака, которые любят крепче других

Раки. Чувства для них — один из смыслов жизни. Уже через пару свиданий Ракам кажется, что они встретили любовь навеки — крепкая эмоциональная связь формируется быстро. После расставания представители знака еще долго думают о партнере, даже если роман был на самом деле скоротечным.

Девы в некотором роде зависимы от партнера: они отдают спутнику энергию, время и эмоции. После разрыва Девы не перестают думать об отношениях, еще некоторое время ассоциируя себя с объектом чувств.

Рыбы в списке знаков зодиака, которые любят дольше и крепче других, занимают третье место. Их чувства могут ослабевать, но не давать покоя очень продолжительное время — а когда привязанность пропадает, они все равно порой вспоминают о том, с кем расстались.

Скорпионы не столько страдают от чувств, сколько размышляют о несложившихся отношениях. И делают это так долго и крепко, что экс-партнер не выходит из их головы и, как следствие, сердца.

«Еще очень длительное время после разрыва они будут копаться в своих чувствах, предполагать различные варианты развития событий и могут даже попытаться сойтись вновь, чтобы проверить свое предположение», — пишет издание.