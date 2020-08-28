Как научить ребенка финансовой грамотности: четыре совета родителям

Наверное, в этом и кроется вся суть воспитания, говорит адвокат по семейному праву Горбаль Наташа. На своей странице в Instagram она рассказала, что самая большая эффективность происходит тогда, когда родители вместе с ребенком что-то делают, показывая своим личным примером, как поступать в тех или иных случаях.

"Научить обращаться ребенка с деньгами – одна из важных составляющих воспитательного пути. Ведь во взрослой жизни совершенно точно судьба не будет предоставлять все блага по первому требованию", – говорит эксперт и дает советы родителям, как ходить в магазины без истерик и требований постоянно что-то купить.

Как научить ребенка финансовой грамотности на примере игрушек

1. Придумайте игру на тему "Игрушка тоже хочет продолжать быть любимой"

Как только ребенок забрасывает недавно купленную игрушку и начинает требовать новую, объясните, что игрушки могут обидеться и устроить "забастовку". Ведь они хотят, чтобы их любили.

2️. Не потакайте каждому капризу ребенка

Дети с рождения – взрослые и об этом стоит помнить всегда.

Покажите, сколько стоит машинка сына или кукла дочери. Но не говорите, что игрушка стоит столько-то денег – ребенку этого не понять. А просто сравните с тем, что для ребенка ценно. Например, если ваша дочь очень любит какой-то йогурт, скажите, что ее кукла стоит как 15 йогуртов, которые она может есть две недели. И предложите выбрать.

3. Определите "игрушечный" бюджет

Говоря с ребенком, как со взрослым, расскажите ему, что на игрушки в месяц выделяется, например, 20 евро. И в ответ на "купи машинку" скажите:

Конечно, куплю. Но мы тогда потратим половину тех денег, что выделили тебе на игрушки. И до следующего месяца у тебя останется совсем мало. Поэтому решение – за тобой.

"Главное – быть последовательными. Когда деньги на игрушки в конкретном месяце закончатся, ни в коем случае не идите на поводу и не покупайте игрушку только из жалости к ребенку. Если уж взялись обучать "финансовой грамоте", учите!" – советует Горбаль.

Ребенку будет очень важно понять, что деньги в семье могут закончиться. И как только они заканчиваются в конкретной статье расходов (например, покупка игрушек), а ребенок вдруг понимает, что то, что куплено ранее, ему уже не интересно, то волей-неволей он вынужден будет задуматься о том, что действительно для него важно и максимально интересно и уже не так легкомысленно будет тратить свой "игрушечный" бюджет. Таким образом, с малых лет ребенок учится планировать.

4. "Сравнительная бухгалтерия" для подростков

Такой подход будет вам в помощь, если ребенок уже подросток, но вы до этого времени ничего в плане финансового обучения не делали.

Не покупайте то, что хочет ваш повзрослевший ребенок только лишь потому, что он этого захотел. Даже, если у вас есть на это деньги и очень хочется порадовать своих дочь или сына. Обсудите с вашим чадом все тот же бюджет в месяц, исходя из реалий вашей семьи, и то, что эта сумма может быть потрачена ребенком на вещи. И ни копейки больше,

– поясняет эксперт.

Адвокат также привела пример: если дочь купила сумку, а потом в другом магазине увидела лучше, то это ее зона ответственности за допущенную ею же ошибку. В этом случае вам нужно объяснить лишь то, что данную ошибку стоит пережить, сделать выводы, а в следующий раз подходить к выбору более ответственно.

Кстати, подобные "упражнения" могут впоследствии научить вашу дочь к осознанному отношению не только к деньгам, но и к своим потребностям и желаниям. А это крайне важно. Ведь человек познает себя только тогда, когда он точно понимает, что ему нужно. А это уже не только о вещах и деньгах,