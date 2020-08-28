Три совета, которые вернут страсть в отношения, если вам за 40 и вы давно вместе

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Проблемы, связанные с сексом в длительных отношениях, иногда не связаны с вопросами страсти, любви или желания. По части секса возраст 40—50 лет — это своеобразный рубикон.

Женщины все чаще входят в климакс примерно в этом возрасте, а мужчины начинают ощущать изменения в эректильной функции.

Изменение уровня половых гормонов сильно влияет на либидо, а различные заболевания (связанные с работой и других органов, не обязательно половых) — на физиологическую способность заниматься сексом.

Если супруги чувствуют, что и секса стало меньше и он потерял в качестве, имеет смысл обратиться к врачу. Женщине — к гинекологу, эндокринологу; мужчине — к урологу или андрологу.

В первую очередь стоит проверить уровень половых гормонов, работу сердца, состояние сосудов. Возможно, проблема кроется в нехватке витаминов или микроэлементов, в недостаточно активном образе жизни, в пристрастии к курению, алкоголю или наркотическим веществам или в наличии патологий, влияющих на уровень сексуальной жизни.

Если проблема не в теле, не лишним для обоих партнеров будет обращение за помощью к психологу-сексологу. Разбираться в половых неурядицах и романтических отношениях гораздо проще, когда рядом есть третья, независимая сторона. А если эта сторона — квалифицированный психолог, успех практически гарантирован.

Найдите альтернативу

Проблемы в сексе после 40 в основном связаны с физиологическими нюансами. У мужчин это связано с эрекцией: ее труднее добиться, тяжелее поддерживать на протяжении всего полового акта, сложнее доходить до оргазма или, наоборот, сдерживать эякуляцию в течение необходимого для удовлетворения партнерши времени.

На женщин возрастные изменения тоже накладывают свой отпечаток. Уменьшение, а затем и вовсе прекращение, выработки гормона эстрогена, приводит к ослаблению тонуса мышц влагалища, снижению уровня естественной лубрикации (отсюда проблемы сухости). Секс для женщины может становиться неприятным или даже болезненным.

К счастью, секс — это не только пенисо-вагинальная стимуляция. И зрелый возраст вкупе с многолетним опытом совместной жизни — это отличное поле для экспериментов.

Скорее всего, вы уже достаточно хорошо знаете сексуальные пристрастия друг друга и можете открыто говорить о сексе — это огромный плюс. Поиск новых эрогенных зон, новых форм сексуального взаимодействия, изобретение новых способов доставлять и получать удовольствие — все это доступно, нужно только захотеть.

Вот несколько фактов, которые помогут взбодриться:

1. Способность к оргазму у мужчин не зависит напрямую от качества эрекции. Умелая стимуляция даже не полностью эрегированного полового члена в большинстве случаев заканчивается эякуляцией, ощущения при этом остаются такими же яркими.

2. Абсолютное большинство пар, состоящих в отношениях более пяти лет, признаются, что смена обстановки работает в отношении сексуального желания лучше всего. При этом менять можно не только места, но еще и контекст, а также роли.