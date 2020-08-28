Три совета, которые вернут страсть в отношения, если вам за 40 и вы давно вместе

Сексуальность устроена хитрее, чем мы думаем, и может преподносить сюрпризы. Сегодня разбираемся, как вернуть хороший секс в отношения с большим сроком давности, пишет Lady.mail.ru.
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Проблемы, связанные с сексом в длительных отношениях, иногда не связаны с вопросами страсти, любви или желания. По части секса возраст 40—50 лет — это своеобразный рубикон.
Женщины все чаще входят в климакс примерно в этом возрасте, а мужчины начинают ощущать изменения в эректильной функции.
Изменение уровня половых гормонов сильно влияет на либидо, а различные заболевания (связанные с работой и других органов, не обязательно половых) — на физиологическую способность заниматься сексом.
Если супруги чувствуют, что и секса стало меньше и он потерял в качестве, имеет смысл обратиться к врачу. Женщине — к гинекологу, эндокринологу; мужчине — к урологу или андрологу.
В первую очередь стоит проверить уровень половых гормонов, работу сердца, состояние сосудов. Возможно, проблема кроется в нехватке витаминов или микроэлементов, в недостаточно активном образе жизни, в пристрастии к курению, алкоголю или наркотическим веществам или в наличии патологий, влияющих на уровень сексуальной жизни.
Если проблема не в теле, не лишним для обоих партнеров будет обращение за помощью к психологу-сексологу. Разбираться в половых неурядицах и романтических отношениях гораздо проще, когда рядом есть третья, независимая сторона. А если эта сторона — квалифицированный психолог, успех практически гарантирован.
Найдите альтернативу
Проблемы в сексе после 40 в основном связаны с физиологическими нюансами. У мужчин это связано с эрекцией: ее труднее добиться, тяжелее поддерживать на протяжении всего полового акта, сложнее доходить до оргазма или, наоборот, сдерживать эякуляцию в течение необходимого для удовлетворения партнерши времени.
На женщин возрастные изменения тоже накладывают свой отпечаток. Уменьшение, а затем и вовсе прекращение, выработки гормона эстрогена, приводит к ослаблению тонуса мышц влагалища, снижению уровня естественной лубрикации (отсюда проблемы сухости). Секс для женщины может становиться неприятным или даже болезненным.
К счастью, секс — это не только пенисо-вагинальная стимуляция. И зрелый возраст вкупе с многолетним опытом совместной жизни — это отличное поле для экспериментов.
Скорее всего, вы уже достаточно хорошо знаете сексуальные пристрастия друг друга и можете открыто говорить о сексе — это огромный плюс. Поиск новых эрогенных зон, новых форм сексуального взаимодействия, изобретение новых способов доставлять и получать удовольствие — все это доступно, нужно только захотеть.
Вот несколько фактов, которые помогут взбодриться:
1. Способность к оргазму у мужчин не зависит напрямую от качества эрекции. Умелая стимуляция даже не полностью эрегированного полового члена в большинстве случаев заканчивается эякуляцией, ощущения при этом остаются такими же яркими.
2. Абсолютное большинство пар, состоящих в отношениях более пяти лет, признаются, что смена обстановки работает в отношении сексуального желания лучше всего. При этом менять можно не только места, но еще и контекст, а также роли.
3. Возраст старше 35 лет считается пиком женской сексуальности. К сорока женщины с наибольшей вероятностью учатся тому, чтобы получать удовольствие от секса. Они перестают стесняться своих желаний и начинают разбираться в них.
К тому же с годами у них не исчезает способность испытывать оргазмы. Они у женщин сильнее привязаны к голове, и хоть и зависят от кровообращения, как у мужчин, проблемы с сердцем или проходимостью сосудов не повлияют на их качество.
Посмотрите на партнера другими глазами
Страсть, к которой стремятся любовники, остро связана с ощущением новизны, влюбленностью, а также со стрессом и страхом.
В длительных отношениях, как правило, на место страсти приходит комфорт и спокойствие. Возраст после сорока лет для многих связан со стабильностью: дети уже подросли (или даже обзавелись собственным жильем), дело, приносящее прибыль, нашлось, решился жилищный вопрос. Самое время заглянуть в себя и уделить внимание партнеру.
Вы прошли долгий путь. У вас за спиной наверняка есть целая охапка приятных воспоминаний и дней, в которые хочется вернуться. Вы оба — другие люди, и если поставить рядом вас и ваши двадцатилетние версии, вы наверняка найдете не один десяток отличий.
В длительных отношениях жизнь часто становится рутинной, а наличие рядом партнера воспринимается как нечто должное. Постарайтесь посмотреть на вторую половину по-новому, изучите человека рядом заново.
Чувствуете ли вы по отношению к нему любовь, доверие, уважение, нежность? Интересуетесь его жизнью, делами, настроением, мечтами и стремлениями? Скучаете по нему в периоды разлуки, приятны и желанны ли в вашей паре объятия, поцелуи, прикосновения? Интересно ли вам вместе спустя долгие годы совместной жизни?
В конечном итоге, если все, что держит вас вместе, — это обязательства в отношении детей и совместно нажитого имущества, а между вами остались только претензии, упреки и тоска по прежней любви, навряд ли вам удастся реанимировать сексуальную жизнь.
Секс в любых отношениях — это скорее бонус, и относиться к нему надо как к подарку, который появляется на благоприятной почве.
Возраст — это только цифра, поэтому обменивайтесь фантазиями, устраивайте романтические ужины, ходите на свидания и не забывайте о том, что секс может быть (и наверняка будет) разным!