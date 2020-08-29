Срочно менять! Признаки того, что интерьер устарел

Если вы собираетесь освежить интерьер, скорее всего, вы уже успели изучить тренды. Однако даже подготовленный хозяин дома может столкнуться с тем, что готовый интерьер будет выглядеть совсем не так, как это было на обложке тематического журнала. В чем же причина? Чаще всего мы совершаем одну и ту же ошибку — при выборе оформления мы так или иначе добавляем акценты, которые испортят даже самую модную идею интерьера. Как же избежать таких неприятных ошибок? Мы расскажем.

Не кафелем едины

Как правило, когда речь заходит об оформлении кухонь или санузлов, выбор падает только на кафельную плитку. Конечно, если есть большое желание, вы можете спокойно подобрать подходящий оттенок кафеля и выложить плиткой все пространство, однако, если вы не против экспериментов со стилем, почему бы не присмотреться к камню, дереву и даже мрамору? Любой из этим материалов станет прекрасной заменой классике — вечной, но такой скучной.

Пустите свет

Речь, как вы понимаете, пойдет о шторах, с которыми возникает не меньше проблем. Многие из нас привыкли к тяжелым, помпезным вариантам штор, которые когда-то считались признаком обеспеченности хозяев. Сегодня же плотные замысловатые шторы лишь вызовут недоумение у ваших гостей. Обратите внимание на простые, но качественные шторы без дополнительных украшений и узоров. Лучше всего подбирать классические светлые цвета, которые не будут в сильном конфликте с оттенком обоев и пола.

Отказ от перекрытий

Еще пятнадцать лет назад перегородки из гипсокартона были единственным решением, если принималось решение зонировать пространство. Сегодня всевозможные арки, ниши и различные перегородки оставляют привкус 90-х, и назвать подобный интерьер современным просто невозможно. Вы можете использовать мебель для создания отдельных зон или же оставить больше свободного пространства.

Не усложняйте потолок