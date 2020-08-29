Врач-эндокринолог назвал неочевидные продукты, которые увеличивают вес

Бытует мнение, что испортить фигуру может только фастфуд, сладкое и мучное, особенно, если съесть это разом и перед сном. Но мало кто задумывается о том, как могут увеличить вес, например, сыр, ячмень и картофель. Диетологи рассказали о ряде неочевидных продуктов, которые также стоит исключить из рациона, если весы показывают цифру больше желаемой.

Врач-эндокринолог Антон Поляков объяснил, что набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью. У некоторых людей генетически отсутствовать ферменты для переваривания определенной пищи, в результате чего, в организме накапливается жидкость, нарушается работа желудочно-кишечного тракта и человек полнеет. Для людей с такими нарушениями проблемными часто бывают молочные продукты.

В первую очередь нужно отказаться от сыра, так как он богат гистамином и может восприниматься организмом как весьма аллергенный продукт,

– советует Поляков.

Глютен и дрожжи

При проблемах со слизистой кишечника, глютен лишь усиливает воспаление. Он содержится, например, в пшенице, ржи, ячмене, а дрожжи вызывают в кишечнике брожение. Продукты с такими компонентами диетологи советуют заменить рисовой и гречневой лапшой, конопляной, амарантовой, льняной крупой и всеми видами риса, за исключением белого очищенного.

Пасленовые

Это семейство двудольных растений таких, как картофель, баклажан, табак, томат, стручковый перец вызывают в организме человека воспалительные процессы. Диетолог и врач высшей медицинской категории Римма Мойсенко советует в первую очередь исключить из рациона перцы и баклажаны, а употребление картофеля снизить до одного раза в неделю.

Можно попробовать разнообразить список овощей крестоцветными: брокколи, цветной, брюссельской и краснокочанной капустой,

– пояснила Мойсенко.

Фрукты

Избыток фруктозы, по словам врача-эндокринолога Полякова, также способствует накоплению лишних килограммов. Большое количество фруктозы оказывает нагрузку на печень, тогда печень в свою очередь хуже расщепляет жиры. Также чрезмерное поедание фруктов может спровоцировать инсулиновую резистентность, а это уже прямая дорога к набору веса.

Проблемными являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), а вот зеленое яблоко или груша уже другое дело. Но чтобы не потолстеть, лучше употреблять не более 200 граммов ягод и фруктов в день,

– уточнил Антон Поляков.

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