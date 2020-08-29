Как правильно выйти из декрета

Многие мамы очень ждут, когда смогут вырваться из постоянных домашних забот, когда смогут снова стать бизнес-леди и продолжить профессиональную деятельность, но выход из декрета всегда так или иначе сопровождается стрессом. Постарайтесь с помощью моих несложных советов этот стресс минимизировать.

Самое главное — вы должны любить то, чем занимаетесь. Просыпаться с мыслью, что надо идти на нелюбимую работу, очень тяжело, а уходить от любимого ребенка на нелюбимую работу тяжело вдвойне. Ничего хорошего из этого не получится, к вечеру у вас не останется сил на семью и добавится раздражение. Я не устану повторять, что декрет — это отличное время, чтобы научиться новому или прокачать необходимые навыки и, наконец, найти то, что вам по душе, если вы не сделали этого до рождения ребенка.

Обязательно подготовьте к разлуке и себя, и ребенка. Ведь это новый этап в вашей жизни, а для него — новый этап роста. Вас не должно сопровождать чувство вины от того, что вы уходите, малышу тоже нужно развиваться и познавать мир, и в этом мире есть не только вы.

Определите заранее, с кем будет оставаться ваш ребенок: воспитатель детского сада/бабушка/няня. Не стоит совмещать этап адаптации с первыми рабочими днями, лучше подготовить обстановку за пару месяцев, чтобы малыш мог привыкнуть к новым условиям, а вам не приходилось нервничать на работе, как там ребенок без вас.

Как у вас появится пара свободных часов, пока ребенок проходит адаптацию, самое время пройтись по магазинам для поиска новых вещей. Выход на работу воспринимайте как повод наряжаться и краситься каждый день, ведь будем честны: сидя с ребенком, мы часто забываем про себя.

Пока вы были в декрете, многое могло поменяться, но не стоит этого бояться. Только представьте, как здорово вновь общаться с коллегами, учиться и развиваться в своей сфере. Да, сначала будет нелегко, но вы быстро адаптируетесь, потому что мама может все! У мам навыки тайм- менеджмента доведены до совершенства.

Соблюдайте баланс между работой и семьей. Не берите на себя чужие дела и не позволяйте коллегам вешать на вас свои задачи. Учитесь говорить «нет». Так ваша работа не будет страдать, задачи будут выполнены вовремя, а нервы — целы. Не доводите себя до физического и эмоционального истощения. Вечером составляйте список дел на завтра. Это поможет вам переключиться на режим отдыха, не держать дела в голове и качественно провести время с семьей.