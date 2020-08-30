Улучшает пищеварение и состояние кожи: полезные свойства тыквы

Не надо ждать осени, чтобы купить тыкву. Знаем, что у всех этот плод ассоциируется с холодами. На самом деле лучшее время для приготовления тыквенных деликатесов – август. Из яркого овоща получаются вкусные крем-супы, ароматные запеканки, пирожки и легкие каши. А еще тыква – «чемпион» по содержанию железа и других витаминов. Каких именно, расскажет ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.