Вс, 30.08.2020

Как сделать вкусное мороженое всего из двух ингредиентов

Мороженое. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Хотите приготовить полезное домашнее мороженое без помощи специальных кухонных агрегатов? Тогда вам точно пригодится наш рецепт. Мороженое из вареной сгущенки и сливок получается очень вкусным, с приятным ароматом карамели.

Выбирая молочные продукты для десерта, обязательно обратите внимание на состав. В нем не должно быть пальмового или кокосового масла, а также крахмала, пишет Сегодня.

Мороженое из сливок и сгущенки

Время приготовления: 10 минут + время на охлаждение

Калорийность: 333 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г холодных сливок 33%
  • 1 банка (380 г) сгущенного вареного молока

Способ приготовления:

  • Сливки взбивать миксером, пока они не увеличатся в объеме.
  • Сгущенку довести до комнатной температуры.
  • Частями добавить взбитые сливки к сгущенке и аккуратно перемешать до однородного цвета.
  • Накрыть пленкой и убрать в морозилку на несколько часов.
  • Полезный совет
  • Готовое мороженое можно подавать с карамельным соусом.

Приятного аппетита!

НАВЕРХ
Back