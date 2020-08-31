С глаз долой: пять ошибок при макияже бровей, который прибавляют вам десять лет

Тот случай, когда важна каждая мелочь.
Хотите, чтобы ваш макияж работал на вас и убавлял вам годы, а не старил? Тогда обратите самое пристальное внимание на брови: именно от их рисунка, густоты и оттенка зависит, на кого вы будете похожи — на юную свежую красавицу или уставшую от жизни тетеньку. Проверьте, не делаете ли вы этих ошибок — и будьте самой красивой, уверяет «Домашний Очаг»!
Очень плохая идея — выравнивать форму или толщину бровей с помощью воска или нити. Воск — слишком грубый материал для нежной кожи вокруг глаз и бровей и регулярное его употребление быстро сделает кожу мятой и старой, а нить попросту неудобна: как бы вы ни старались, вам не удастся провести по‑настоящему ровную линию с ее помощью. Так что лучше уж по старинке!
Слишком редкая коррекция бровей
Если вы думаете, что достаточно удалять лишние волоски на бровях раз в неделю, то у нас для вас плохие новости. Именно в области бровей каждый лишний волосок особенно бросается в глаза (извините за каламбур) — а значит, их не должно быть. Никогда. Даже совсем-совсем маленьких и безобидных.
Увы, но такой простой способ подбора оттенка подходит только для очень ярких брюнеток. Всем остальным приходится потрудиться, чтобы найти наиболее подходящий цвет. Стилисты рекомендуют определить самый темный оттенок ваших волос — и выбирать именно его для бровей. В противном случае взгляд будет уставшим, а лицо — казаться старше.
Вы подкрашиваете брови до того, как нанести тон
Это так удобно, возможно, думаете вы. И очень ошибаетесь: подкрашивая брови до того, как наложить тон, вы рискуете ошибиться в оттенке и сделать брови темнее или светлее, чем надо.Еще одна ошибка — ретушировать брови в самом конце, после нанесения туши и лайнера. В этом случае силуэт почти гарантированно будет перегружен.Всему свое время, идеальный порядок нанесения макияжа такой: основание, бронзатор, румяна, брови, а затем все остальное.
Логично начинать вести линию с основания брови и вести к ее окончанию, верно? А вот и нет:чтобы бровь получилась максимально естественной, начинать нужно с середины, с самой широкой ее части.Продвигайтесь к внешнему краю, а затем вернитесь к основанию. И следите за тем, чтобы у основания брови цвет был более светлый, чем у окончания — в противном случае глаза будут казаться меньше, а взгляд — более усталым.