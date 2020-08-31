И спереди, и сзади: самые эффективные упражнения для живота и ягодиц

После 40 лет, когда замедляется метаболизм, а мышечной ткани становится все меньше с каждым годом, важно заниматься силовыми упражнениями хотя бы дважды в неделю. И для этого совершенно необязательно записываться в спортзал: представляем самые эффективные и очень простые упражнения, которые можно делать, не выходя из дома, советует «Домашний Очаг».

Минус три сантиметра за семь минут

Недавнее исследование подтвердило: тренировка, которая отнимет всего семь минут в день, поможет уменьшить объем талии на 3 сантиметра — всего за месяц.

В эксперименте приняли участие 29 человек, исследователи разделили их на две группы. В обеих группах добровольцы придерживались диеты, но половина из них дополнительно выполняли физические упражнения, а вторая половина — нет.

В итоге те участники исследования, которые ежедневно выполняли специальную семиминутную тренировку, за месяц дополнительно потеряли до 3 см объема талии и 2 кг жировых отложений. Кроме того, общая доля жировой ткани в организме уменьшилась на 2,1%.

Что же за упражнения выполняли участники исследования? В первую очередь это нагрузки с использованием собственной массы тела: прыжки, наклоны, отжимания. Также авторы исследования рекомендуют приседания, а также повороты корпуса. Между подходами стоит делать перерыва по 10 секунд. Также рекомендовано постепенно увеличивать нагрузки, а спустя несколько месяцев упражнений переходить к занятиям с дополнительными утяжелениями, например, с гантелями.

Просто втяни живот!

Вспомните, когда вы пытаетесь надеть узкие брюки, вы втягиваете живот? Лягте на спину, вытяните ноги — и постарайтесь как можно сильнее втянуть живот. Задержите его втянутым на пять секунд, затем расслабьте мышцы. Делайте пять подходов, после чего отдохните в течение минуты и начните снова.

Чтобы убедиться в правильности выполнения упражнения, положите руки на нижнюю часть живота: если вы все делаете правильно, вы почувствуете, как живот сокращается.

Еще одно важное замечание: не задерживайте дыхание, когда втягиваете живот, продолжайте дышать, одновременно напрягая мышцы пресса.

Еще одно преимущество этого упражнения: оно помогает укрепить не только мышцы пресса, но и поддержать мышцы поясницы. Чтобы достичь наилучшего результата, советуем постепенно довести время, когда вы держите живот втянутым, до 10 секунд — и тренируйтесь три-пять раз каждый день.

Ягодичный мостик

Лягте на пол на спину, ноги согните в коленях и расставьте на ширину плеч. Оторвите таз от пола, стараясь поднять его как можно выше, стопы и плечи при этом не отрывайте от пола. Почувствуйте, как напрягаются мышцы ягодиц, задержитесь в этом положении на 5−10 секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите 10−15 раз.

Приседания