Как правильно питаться после установки брекетов: советы стоматолога

Эксперт ответил на вопрос тех, кто в настоящий момент выравнивает зубы и исправляет прикус.
Ортодонтическое лечение — довольно сложный и весьма продолжительный процесс. В классической вариации с установкой брекет-систем он предполагает ряд ограничений, которые накладываются на пациента. Это тот случай, когда красота требует жертв.
Тем, кто не готов себя ограничивать, имеет смысл в качестве альтернативы классическим брекетам рассмотреть возможность использования прозрачных полимерных кап. Они практически незаметны на зубах, не требуют специального ухода, не накладывают ограничений на обычный распорядок человека, в том числе в отношении его пищевых привычек. При этом желаемого результата при помощи таких элайнеров можно добиться значительно быстрее. Если же ваш выбор пал на брекеты, стоит быть готовым к тому, что свой рацион придется скорректировать. Подробно об этом читателям Wday рассказал российский стоматолог Владимир Шипков.
Питание в первые дни после инсталляции брекет-системы
Сразу после установки брекетов некоторые пациенты могут испытывать непривычные и даже болезненные ощущения. Они обусловлены давлением, оказываемым пластинами на зубы. На этом фоне твердые продукты, пережевывание которых требует усилий, следует исключить. Они способны усилить дискомфорт, поэтому целесообразно заменить их мягкой пищей. Идеально подойдут:
полужидкие каши;
протертые супы;
мягкий творог и кисломолочные продукты;
мясные и овощные пюре;
желе, пудинги.
Такое меню сделает привыкание к конструкции во рту менее продолжительным и более комфортным.
Ежедневный рацион после завершения процесса адаптации
Основные требования касаются механической обработки пищи и температурного режима. Это значит, что привычные продукты, которые до установки брекетов человек употреблял в цельном виде, после инсталляции конструкции необходимо будет измельчать. Не менее важно, чтобы они подавались к столу не слишком холодными и не слишком горячими. Особенно вреден в такой ситуации будет перепад температур.
Врачи рекомендуют составлять меню из следующих блюд:
котлеты и тефтели из любого несколько раз прокрученного фарша;
протертые супы с добавлением круп и мяса;
хорошо разваренные каши;
отварная и запеченная рыба;
мясные, овощные, фруктовые пюре;
тушеные и запеченные овощи, рагу;
кисломолочная продукция;
мягкие фрукты и овощи в свежем виде;
фруктовые и овощные смузи;
свежий хлеб, выпечка (должны быть хорошо пропеченными).
Важно, чтобы продукты были достаточно измельчены и подавались в теплом виде.
Что не рекомендуется есть после установки брекетов
Есть ряд продуктов, употребление которых с пластинами на зубах может привести к повреждению конструкции или ухудшению ее эстетических свойств. Вот основные группы, которые стоит исключить из рациона:
Твердая пища. Это орехи, семечки, козинаки, жесткие овощи и фрукты, снеки, полуфабрикаты. Надкусывание и пережевывание этих продуктов часто приводит к смещению или повреждению дуги аппарата, что без своевременного врачебного вмешательства сведет на нет весь терапевтический эффект. Отклеивание замков — еще одно распространенное последствие употребления такой пищи.
Продукты и напитки с красителями. Речь идет о кофе, крепком черном чае, ягодных соках и морсах, красном вине, свекле. Особенно актуально воздержание от них для тех, кто носит эстетические ортодонтических системы. Употребление продуктов с красителями лишит их невидимости. Но и обычные брекеты после такого воздействия утратят блеск и внешнюю привлекательность.
Липкая пища. Это сыры мягких сортов, некоторые сухофрукты, сладости (особенно халва, нуга, ирис, карамель). Попадая в труднодоступные места, такие продукты остаются там надолго. Это может спровоцировать появления кариеса или стать причиной развития воспалительных процессов на фоне активизации бактерий во рту.
Если воздержание от перечисленных продуктов выше сил пациента, после еды необходимо почистить зубы и элементы конструкции, прополоскать рот. Особенно тщательно нужно это сделать в труднодоступных местах.
Список запрещенных продуктов весьма обширен. Для многих такие ограничения кажутся невыполнимыми, но почти все со временем привыкают. И важно не забывать регулярно посещать стоматолога для выполнения профессиональной гигиены. Такие мероприятия будут отличной профилактикой заболеваний ротовой полости и предупредят появление на эмали пигментных пятен.