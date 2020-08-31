Как правильно питаться после установки брекетов: советы стоматолога

Ортодонтическое лечение — довольно сложный и весьма продолжительный процесс. В классической вариации с установкой брекет-систем он предполагает ряд ограничений, которые накладываются на пациента. Это тот случай, когда красота требует жертв.

Тем, кто не готов себя ограничивать, имеет смысл в качестве альтернативы классическим брекетам рассмотреть возможность использования прозрачных полимерных кап. Они практически незаметны на зубах, не требуют специального ухода, не накладывают ограничений на обычный распорядок человека, в том числе в отношении его пищевых привычек. При этом желаемого результата при помощи таких элайнеров можно добиться значительно быстрее. Если же ваш выбор пал на брекеты, стоит быть готовым к тому, что свой рацион придется скорректировать. Подробно об этом читателям Wday рассказал российский стоматолог Владимир Шипков.

Питание в первые дни после инсталляции брекет-системы