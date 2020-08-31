Тренды осенне-зимнего сезона 2020/2021: как небанально носить кожу и клетку?

В преддверии нового сезона модницы всего мира обращаются за помощью к стилистам и дизайнерам, чтобы произвести положительное впечатление на окружающих. Стилист, блогер и автор онлайн-школы по стилю Татьяна Бирюкова поделилась с 5-tv.ru, какие тренды будут на пике моды в новом сезоне и с чем их правильно сочетать.

Кожа

Одежда из кожи актуальна не первый сезон благодаря необычной фактуре. Несколько лет назад модницы смело надевали тренчи и пальто из этого материала, а сегодня из кожи шьют рубашки, юбки и брюки. Зоозащитники и другие отказавшиеся от ношения изделий из натуральной кожи могут носить одежду из экоматериала — он не вредит окружающей среде. Осенью платья из кожи станут наиболее практичным элементом гардероба.

«Кожа — актуальный тренд этого сезона. Кожаные жакеты, брюки, платья, даже пальто и куртки будут атрибутами модниц этой осенью! Рекомендую сочетать кожаные вещи с одеждой из различных тканей и фактур!»

Клетка

Клетчатый орнамент придумали еще в Римской империи. Со временем традиционная клетка трансформировалась, а виды стали делить по крупности узора и его контрастности. Модницы отдают предпочтение этому тренду каждый осенне-зимний сезон благодаря уюту, который создает клетчатая одежда. Вместе с тем предметы гардероба с таким принтом способна придать серьезный вид, так как узор был широко распространен среди учеников элитных учебных заведений.

«В новом сезоне актуальна крупная клетка с градиентными краями. Можно сочетать такую клетку в одном образе в разных цветах!»

Серый цвет

В осенне-зимние коллекции дизайнеры добавили много серого цвета, который у многих ассоциируется с осенним периодом. Одежда серого цвета способна заменить надоевший черный и разнообразить гардероб. Вместе с тем серый цвет легко сочетается как с землистыми оттенками, так и с контрастными цветами.

«Серый цвет бросает вызов и усмиряет одновременно. Его можно носить днем и вечером, сочетать с другими оттенками или отдавать предпочтение сдержанному total look. Этой зимой особенно актуально будет пальто серого цвета в мужском стиле!»

Закрытое лицо

Из-за сложившейся в мире ситуации многие дизайнеры завершили образы на подиумах декоративными масками, которые используются как аксессуар. В жизни многие модники тоже заменили однотонные медицинские маски на тканевые, не забывая при этом добавить вышивку или рисунки на ткани.

«Этот тренд нам диктуют условия современной жизни. Дизайнеры активно внедряют маски в свои комплекты! Выбирайте маску под цвет образа, и она подчеркнет вашу индивидуальность!»

Розовые стеганые «одеяла»

Стеганую верхнюю одежду часто выбирают на холодное время, потому что между прошитыми насквозь кусками ткани может находиться утеплитель. Да и стежки создают причудливый узор. Хит осенне-зимнего сезона — розовое стеганое пальто, напоминающее одеяло. Но если вы не готовы вписать в гардероб эту яркую вещь, выбирайте стеганое пальто или пуховик привычных цветов.