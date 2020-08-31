«Мамина заслуга!» Особенный сын Эвелины Бледанс вошел в ТОП самых стильных детей

Как известно, при рождении наследнику актрисы поставили диагноз — синдром Дауна. Однако Бледанс и мысли не допустила, чтобы отказаться от мальчика. Напротив, несмотря на сложный рабочий график, она максимум времени уделяет Семену и, в частности, лично занимается с ним развивающими играми.

Как-то раз звезда призналась, что в отличие от многих людей не считает, что дети с синдромом Дауна — обуза на всю жизнь. По ее словам, эти малыши — самые честные и добрые создания. Они никогда не причинят вреда, и отличаются безусловной любовью к окружающему миру.

Я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Люблю — сильно! Желаю всем гордиться своими детками — очень!

— заявляла Бледанс.

Поклонники Эвелины поздравили Семена с включением в модный рейтинг, а также заметили, что и мама мальчика «тоже очень стильная».

«Дай Бог сил и здоровья такой мамочке!»

«Сема, так держать!!!»

«Семен, конечно, классный парень!» — писали пользователи сети.