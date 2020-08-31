Кэти Перри показала, как выглядит спустя пять дней после родов

Вчера Кэти, по понятным причинам, не смогла присутствовать на торжественной церемонии вручения премии MTV VMA, однако мысленно явно была там. В инстаграме Перри поделилась своим домашним луком, отметив при этом, как и принято в соцсетях, бренды своего наряда и ответственного за макияж и прическу (в случае Кэти это утомление). Позировала знаменитость не в вечернем платье, а в нижнем белье: бюстгальтере для кормления и трусах с высокой талией.

Пока ни Кэти, ни Орландо лица своей новорожденной дочери, которую они назвали Дейзи Дав, не показали, однако поделились снимком ее крохотной ручки. Рождения первого общего ребенка (у Блума есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр) пара ждала с особым трепетом. Блум признавался, что не может дождаться, когда у него родится дочь, а Кэти, беременность которой выпала на непростой период, рассказала, что долго шла к тому, чтобы решиться стать матерью.