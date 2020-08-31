Шесть вещей, которые не хотят видеть мужчины на женщинах, а они носят

Яркие цвета и пестрые принты

Многих мужчин буйство красок и узоров в образах девушек просто-напросто отпугивает. Их мало интересуют модные тренды с подиумов, поэтому нарядом в стиле колор-блок произвести впечатление вряд ли получится. Некоторые даже воспринимают слишком яркие цвета как некую агрессию, чрезмерную вычурность.

Мужским глазам наиболее приятна сдержанная цветовая гамма, например, пастельные оттенки, все базовые цвета. Грубо говоря, одежда должна гармонично дополнять облик девушки, а не делать из нее пеструю ворону.

Мужской крой

Свитшоты и футболки оверсайз, пиджаки и пальто мужского покроя — это все, конечно, очень модно, но не в глазах мужчин. Им не нравятся нарочито мужские вещи на девушках, которые прячут фигуру, делают силуэт невнятным, а образ — мешковатым. Даже в контексте стирания границ между мужской и женской модой молодые люди хотят видеть на своих девушкам более романтичные и женственные силуэты.

Большое количество аксессуаров

Модные серьги или массивное кольцо оценят подружки, а вот твой мужчина — вряд ли. Как минимум из-за страха в порыве нежности повредить тебе ухо вместе сережкой или порвать твою любимую цепочку. Аксессуаров должно быть столько, чтобы они лишь изящно дополняли наряд, а не акцентировали на себе все внимание. Также мужчинам не особо нравится, когда девушки все свои «богатства» выставляют напоказ.

Глубокое декольте

Глубокий вырез на платье или блузе мужчины готовы видеть на всех остальных девушках, но не на своих женах. Откровенное декольте они воспринимают как признак того, что, возможно, женщина свободна и находится в поиске спутника жизни. Поэтому если вы связаны узами брака, эксперименты в глубокими вырезами могут вызывать негативную реакцию у твоего избранника.

Но что делать, если хочется все-таки носить вещи с глубоким декольте просто для себя? Либо все спокойно объяснить мужу, либо прибегать к использованию модных хитростей. Например, глубокий вырез можно слегка прикрыть шейным платком или массивным ожерельем.

Леггинсы

Многие девушки любят этот предмет гардероба, потому что леггинсы супер-удобные и могут гармонично дополнить удлиненный свитшот, пиджак, рубашку или футболку. Кроме того, в осенне-зимнем сезоне 2020/21 они стали настоящим трендом, а, например, модный дом Saint Laurent сделал цветные виниловые леггинсы ключевой вещью в коллекции.

Мужчины на их счет мыслят слишком стереотипно. Для них леггинсы — это вещь, которая подчеркивает все недостатки фигуры, выглядит слишком просто, а иногда и вульгарно. Своих жен в них они готовы видеть разве что дома, в спортзале или на отдыхе за городом.

Вещи в стиле рабочей униформы или милитари