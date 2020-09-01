Всему свое время: в котором часу лучше есть фрукты?

В рассказе Стивена Кинга «Этот автобус — другой мир» мать главного героя Уилсона поучала сына: «Утром апельсин — золото, вечером — свинец». Народная американская мудрость, под которой могли бы подписаться многие диетологи. Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсиновый фреш — традиционный атрибут континентальных завтраков, но ни один официант никогда не предложит этот напиток на ужин? Дело в том, что у большинства фруктов действительно есть свое «расписание» — время, в которое они насыщают организм, предотвращают болезни, отодвигают старость и при этом (о, чудо!) не полнят. Так, «режим работы» для цитрусовых: с 06.00 до 12.00. Из-за повышенной кислотности парочка долек может обернуться изжогой, несварением и бессонницей.

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения фигурирует конкретная цифра — не менее 400 гр фруктов (или от 3 до 5 штук) ежедневно. В идеале они должны быть сезонными — это гарантирует полную гармонию питательных элементов. Но в котором часу нужно восполнять этот жизненно важный минимум?

До или после еды

Среднестатистический человек на планете ест фрукты после еды. Тем не менее, как доказал гениальный антрополог и диетолог Алан Уокер в New York Times, делать это необходимо строго на пустой желудок!

Все дело в особенностях пищеварения: фрукты не перевариваются в желудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление и поглощение всех витаминов и антиоксидантов происходит строго в кишечнике. Если же яблоки, сливы, персики попадают в уже полный желудок, то под воздействием химических реакций начинают сбраживать, теряя все самое ценное и вызывая ощущение дискомфорта (например, вздутие живота).

В этой цепочке особенно выделяется ананас: принято считать, что он сжигает калории, поэтому в меню ресторанов чаще выступает в роли десерта. В действительности есть его нужно в самом начале трапезы — при таком раскладе вы существенно облегчите переваривание следующего за ним блюда.