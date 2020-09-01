Какие каши самые вредные

Привычное для нас блюдо, по мнению диетологов, при регулярном употреблении способно нанести вред здоровью. Ослабить костную систему и нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

Какие каши попали в рейтинг самых вредных?

Диетологи провели ряд исследований, по итогам которых выяснили, что самыми неполезными кашами являются рисовая, овсяная и манная. Считается, что регулярное их употребление сказывается на здоровье пагубно. И вот почему.

1. Овсяная каша. Установлено, что в состав овсянки входит фитин, который не только препятствует всасыванию кальция, но и способствует его вымыванию. Недостаток кальция со временем провоцирует развитие болезней суставов и костей. А ведь раньше говорили , что овсяная каша – это каша «красоты».

2. Манная крупа находится на последнем месте по содержанию полезных веществ. Помимо отсутствия пользы от употребления, манная каша не даёт усваиваться полноценно железу и витамину Д. Кроме того, по последнему веянию моды в области диетологии, давать манную кашу не рекомендуется детям, поскольку она «тяжело» усваивается и может повлечь аллергическую реакцию. В советское время манной кашей вскормили не одну тысячу деток.

3. Рисовую кашу не стоит есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Для приготовления используется белый рис, который прошёл стадию шлифовки. Во время шлифовки рис теряет пользу, преобладающим в составе является крахмал. Блюдо не только тормозит перистальтику, но и может привести к запорам. Не рекомендуется тем, кто имеет лишний вес.