Восемь признаков того, что ваш бюстгальтер вам не подходит

Пояс бюстгальтера недостаточно плотно прилегает к телу

Из предыдущего пункта логично вытекает следующий: пояс бюстгальтера «берет на себя» 80% нагрузки, так что если он недостаточно крепко опоясывает грудную клетку, появляется риск того, что весь вес перейдет на плечи. А чем это угрожает вашей красоте, мы уже писали.

Вы постоянно его поправляете

Если вам кажется, что вы все время буквально боретесь со своим бюстгальтером, то подтягивая его вверх, то опуская вниз, – это верный признак того, что бра не подходит вам по размеру. Самая распространенная ошибка – выбирать модель с маленькими чашками и растянутым поясом. С другой стороны, немало дискомфорта может обеспечить и слишком тугое основание, из-за которого, помимо прочего, наш силуэт приобретает «бугристый» и неэстетичный вид. Избежать конфуза поможет внимание к застежкам: если при примерке лифа, они натянуты и, кажется, вот-вот оторвутся, то стоит подобрать себе бюстгальтер на размер больше.

Он вам натирает

Плохо, когда вещь доставляет дискомфорт. Когда же она причиняет боль – это терпеть нельзя. Если ваш бюстгальтер хотя бы раз оставлял на коже мозоли и покраснения, то его нужно немедленно выбросить.

Чаще всего болезненные ощущения возникают ввиду того, что кожа под лифом выделяет пот, в результате чего трение, производимое неверно подобранным бюстгальтером, чувствуется сильнее. Решить проблему поможет правильный выбор ткани (она должна состоять из натуральных волокон и пропускать воздух), увлажнение кожи, а также подбор моделей, в которых регулируется длина пояса и бретелей. При выборе бра для тренировок это правило, разумеется, работает с особой строгостью.

Спадают лямки

Если бретели вашего бюстгальтера предательски спадают в течение дня, несмотря на то, что каждое утро вы их исправно подтягиваете, то исход неминуем: от него нужно отказаться (или поменять в нем лямки, если они съемные). Как уже говорилось выше, бретели в основном играют роль страховки, так что если у вас нет необходимости дополнительно поддерживать грудь, то вы можете и вовсе ими пренебречь (конечно, при условии, что вы уделите должное внимание подбору пояса).

Но если такая потребность все же есть, или же вам просто нравятся модели с лямками, то при покупке обращайте внимание на крепость петель, а также следите за тем, чтобы пояс бра не располагался выше линии сосков – в противном случае, бретелям будет просто нечего поддерживать, и они будут спадать.

Вы потеряли вес

Как бы многим из нас не хотелось обратного, к сожалению, с потерей килограммов мы лишаемся и драгоценных объемов в районе бюста. Последствие это, увы, придется принять и, отправляясь в магазин за гардеробом меньшего размера, включить в свой shop-list еще и новые бюстгальтеры.

Как правило, грудь начинает уменьшаться при потере от 4.5 до 7 килограммов (разумеется, мы говорим о тех случаях, когда лишний вес действительно имеет место). Именно в пределах этого интервала наш бюст приобретает свой естественный размер и, скорее всего, с продолжением диеты уменьшаться уже не будет. Визуально понять, что бюстгальтер пора менять, можно, присмотревшись к чашкам и к поясу. Если на краях чашек появились складки, а между грудной клеткой и поясом свободно проходит палец, то бра вам определено велик.

Перемычка бюстгальтера не разделяет грудь

Качественный бюстгальтер не только поддерживает грудь, но и разделяет молочные железы так, чтобы каждая была «на своем месте». Если же перемычка (часть лифа, которая находится в самом центре) просто поднимает грудь вверх и не разделяет ее, то такой бра не только не прослужит долго, но и будет портить вид молочных желез, создавая эффект того, что она «склеена». То же касается и лифов, в которых перемычка и вовсе отсутствует, а грудь поддерживается только с внешних боков.

Резюме: комфорт, комфорт и еще раз комфорт