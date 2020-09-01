Собираемся в школу или универ: быстрые рецепты красоты

Есть несколько простых, но очень «рабочих» советов, как выглядеть свежо даже ранним утром. Бери на заметку и помни, что хорошее настроение по утрам — залог красоты и здоровья.

Лицо и тело

Серые круги под глазами и отеки можно устранить с помощью использованных чайных пакетиков: сделай себе примочки для глаз на пару минут, и лицо будет выглядеть намного свежее.

Протирай лицо кубиком льда из отвара ромашки, чтобы сделать его более подтянутым и свежим.

Пользуйся увлажняющими тканевыми масками и патчами: конечно, они не заменят тебе эффекта от правильного питания и 8-часового сна, но все равно придадут лицу более ухоженный вид.

Чтобы немного убрать утренние отеки, делай лимфодренажные прыжки: короткие, мелкие прыжки, которое делаются практически без отрыва стоп. 100 мини-прыжков избавят тебя от отеков и зарядят энергией на целый день.

Волосы

Если ты проспала, и нет времени на мытье головы, воспользуйся сухим шампунем. В идеале его стоит наносить перед сном, чтобы на утро волосы были чистым, без белого налета от спрея.

Романтичную укладку с легкими волнами на волосах можно сделать всего за 5 минут: скручивай пряди волос в жгуты и проглаживай их утюжком сверху вниз. Закрепи локоны лаком.

Конечно, волосы всегда должны быть чистыми, но бывает всякое. Если волосы «не первой свежести» — не ходи с распущенными волосами! Заплетай косички, делай хвосты и пучки.

Макияж

Если ты опаздываешь, то стрелки и сложносочиненный мейк отложи до лучших времен. По закону подлости, все будет вкривь и вкось, так что не теряй зря время. Лучше сделай аккуратный мейк: немного туши, корректора, хайлайтера, румян и блеска на губы.

Для свежего «распахнутого» взгляда нанеси немного нюдового карандаша для глаз на водную линию или светлых теней в уголки глаз.