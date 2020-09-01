ФОТО ⟩ Просто для удовольствия: в Таллинне состоялся бриллиантовый Brunch Art & Gourmet

В основу проекта легла французская идеология L'art de Vivre, что переводится как «искусство жить». «Эта серия мероприятий создана для удовольствия всех жителей Таллинна, желающих прикоснуться к миру искусства и гурмэ. Мне приятно просто собрать вместе всех ценителей эстетики для общения и открытия целой вселенной вкусов и удовольствий! Пусть Art & Gourmet станет тем местом, где ценители прекрасного отдыхают душой, получают впечатления от изысканных блюд, напитков и эстетичной атмосферы, и, конечно, расширяют кругозор - ведь на Art & Gourmet приглашенные представители мира искусства и культуры раскрывают очень интересные темы», говорит основательница светского салона Art & Gourmet Анна Павлова.