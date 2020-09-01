Они не пара: десять сочетаний, которые испортят любой образ

Cosmo нашел 10 сочетаний, которые легко испортят любой образ — никогда не носи их вместе!

Юбка по колено + сапоги до колена

Это сочетание следует запретить на законодательном уровне, особенно если граница подола юбки проходит аккурат через середину колена. Вкупе с сапогами на пару сантиметров ниже такая длина «режет без ножа» твои ноги, добавляя фигуре массивности.

Кожаные брюки + кожаные сапоги + кожаная куртка

Если ты не байкер и не девушка байкера, такое сочетание лучше приберечь для тематических вечеринок в рок-н-ролльном стиле.

Берет + пуховик (спортивная куртка)

Довольно популярное сочетание, которое вызывает лишь недоумение. Берет и пуховик или теплая куртка в спортивном стиле не монтируются в одно целое ни при каких условиях. Поэтому их «развод» неизбежен.

Спортивные брюки + лодочки

Несмотря на тенденцию вписывать спортивные вещи в casual-образы, серые меланжевые треники и классические лодочки не подружатся никогда. Конечно же, удачные подиумные попытки соединить эти вещи в одном образе имели место быть, но в совсем не в таком воплощении — это именно тот случай, когда лучше не рисковать.

Короткий верх + леггинсы

Мы не накладываем полное и вечное табу на легинсы в качестве casual-одежды, но если ты планируешь выгулять короткий топ или любой другой верх, заканчивающийся до талии, то вниз лучше надеть джинсы или брюки.

Две и более оверсайз-вещи в одном образе

Оверсайз-вещи довольно просты «в применении», но сочетать в одном образе сразу несколько предметов гардероба нарочито большего размера - значит добровольно превратить себя в нечто бесформенно-большое. И да, стильно это выглядеть точно не будет.

Кеды на танкетке + скинни

Кеды на танкетке, безумно модные лет десять назад, в принципе давным-давно пора безжалостно депортировать из своего шкафа, поэтому их тем более не стоит носить со скинни. Это сочетание смотрится так, будто ноги девушки заканчиваются копытцами, а не обувью.

Укороченный топ + джинсы с низкой посадкой

Джинсы на бедрах в паре с коротким топом остались в гламурных 2000-х, однако это сочетание по-прежнему можно встретить на улице. Если тебе очень хочется надеть короткий топ и продемонстрировать результаты трудов в спорт-зале, дополни его джинсами с обычной или высокой талией.

Прозрачные колготки + зимние вещи

Прозрачные колготки телесного цвета в сочетании с пуховиком и сапогами или уггами выглядят очень странно — «голые» ноги не самая лучшая «деталь» зимнего образа. В холодное время года старайся носить плотные темные колготки либо, если прозрачных колготок требует рабочий дресс-код, носи их под теплыми плотными леггинсами. Кроме того, так тебе будет теплее.

Капрон + босоножки