Они не пара: десять сочетаний, которые испортят любой образ

Эклектика и сочетание на первый взгляд совершенно несочетаемых вещей сегодня в моде, но «не все йогурты одинаково полезны» — некоторые предметы гардероба все же лучше не надевать в рамках одного образа.
Cosmo нашел 10 сочетаний, которые легко испортят любой образ — никогда не носи их вместе!
Юбка по колено + сапоги до колена
Это сочетание следует запретить на законодательном уровне, особенно если граница подола юбки проходит аккурат через середину колена. Вкупе с сапогами на пару сантиметров ниже такая длина «режет без ножа» твои ноги, добавляя фигуре массивности.
Кожаные брюки + кожаные сапоги + кожаная куртка
Если ты не байкер и не девушка байкера, такое сочетание лучше приберечь для тематических вечеринок в рок-н-ролльном стиле.
Берет + пуховик (спортивная куртка)
Довольно популярное сочетание, которое вызывает лишь недоумение. Берет и пуховик или теплая куртка в спортивном стиле не монтируются в одно целое ни при каких условиях. Поэтому их «развод» неизбежен.
Спортивные брюки + лодочки
Несмотря на тенденцию вписывать спортивные вещи в casual-образы, серые меланжевые треники и классические лодочки не подружатся никогда. Конечно же, удачные подиумные попытки соединить эти вещи в одном образе имели место быть, но в совсем не в таком воплощении — это именно тот случай, когда лучше не рисковать.
Короткий верх + леггинсы
Мы не накладываем полное и вечное табу на легинсы в качестве casual-одежды, но если ты планируешь выгулять короткий топ или любой другой верх, заканчивающийся до талии, то вниз лучше надеть джинсы или брюки.
Две и более оверсайз-вещи в одном образе
Оверсайз-вещи довольно просты «в применении», но сочетать в одном образе сразу несколько предметов гардероба нарочито большего размера - значит добровольно превратить себя в нечто бесформенно-большое. И да, стильно это выглядеть точно не будет.
Кеды на танкетке + скинни
Кеды на танкетке, безумно модные лет десять назад, в принципе давным-давно пора безжалостно депортировать из своего шкафа, поэтому их тем более не стоит носить со скинни. Это сочетание смотрится так, будто ноги девушки заканчиваются копытцами, а не обувью.
Укороченный топ + джинсы с низкой посадкой
Джинсы на бедрах в паре с коротким топом остались в гламурных 2000-х, однако это сочетание по-прежнему можно встретить на улице. Если тебе очень хочется надеть короткий топ и продемонстрировать результаты трудов в спорт-зале, дополни его джинсами с обычной или высокой талией.
Прозрачные колготки + зимние вещи
Прозрачные колготки телесного цвета в сочетании с пуховиком и сапогами или уггами выглядят очень странно — «голые» ноги не самая лучшая «деталь» зимнего образа. В холодное время года старайся носить плотные темные колготки либо, если прозрачных колготок требует рабочий дресс-код, носи их под теплыми плотными леггинсами. Кроме того, так тебе будет теплее.
Капрон + босоножки
Конечно же, существуют качественные (и довольно дорогие) колготки известных брендов, которые настолько тонкие или же отличаются столь хитрым дизайном, что умеют оставаться незаметными даже в паре с босоножками. Но, к сожалению, большинство носит с открытой обувью не такие колготки, а довольно толстый капрон, заметный невооруженным глазом. Особый «шик» — когда через него ничтоже сумняшеся проступает темный или ярко-красный лак на ногтях. Не ходи так!