Смерть троих детей и романы с женатыми коллегами в жизни Елены Прокловой

2 сентября Елене Прокловой исполняется 67, но этот возраст — лишь цифра в паспорте для моложавой и стройной актрисы. Елена Игоревна занимается спортом, следит за питанием и не пренебрегает косметологическими процедурами и пластикой, чтобы оставаться привлекательной.

О магнетизме артистки ходят легенды: в молодости она могла покорить любого мужчину, вне зависимости от статуса и возраста. В списке именитых поклонников Прокловой — Олег Табаков, Михай Волонтир и Олег Янковский. Правда, вопрос о том, какие из этих романов существовали в реальности, а какие — лишь миф, остается открытым.

Общественность не раз осуждала звезду за бурное прошлое, в частности, за интрижки с женатыми коллегами. Но Елена Игоревна ни разу не становилась причиной разводов любовников, тонко чувствуя момент, когда пора поставить точку в запретных отношениях. К тому же судьба приготовила актрисе суровое испытание за грехи… Что же пришлось пережить прославленной артистке?