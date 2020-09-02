ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Вискоза, модал, лиоцелл: в чем разница, плюсы и минусы тканей

А всё, что ненастоящее, - синтетика.

На самом деле вискоза-то как раз из земли и растет. Потому что производится из древесной целлюлозы. Помните, чем завлекал повариху Тосю прославленный вальщик леса Илья Ковригин? Мол, из древесины можно сделать и 200 кг бумаги, и 170 пар резиновых галош, и 180 кг шерсти. А ещё и шелка, и искусственной кожи, и бархата… Вот до чего дошла цивилизация.

Вискоза, модал и лиоцелл – это всё ткани из волокон целлюлозы (древесины), которую выварили в чанах с солью, а потом сформировали нить. Когда говорят о модале, имеют в виду материал, полученный из сосны, бука или эвкалипта. Лиоцелл – полностью эвкалиптовая субстанция, растительного происхождения. Вискоза – обобщённое понятие для тканей из древесины, без уточнения породы дерева.

У модала две разновидности – шелковистая, гладкая и вторая, более плотная, похожая на трикотаж, с мягкой бархатистой поверхностью.

Лиоцелл больше всего напоминает хлопок, если говорить об изделиях в одежде. А вискоза, как уже писала, имеет много лиц: от атласа и шелка до шерсти и кожи.

Если говорить о летней одежде, сшитой из этих тканей, свойства их похожи. Поэтому о вискозе говорят как сборном названии подобных материалов.

Преимущества состоят в том, что вискоза: превосходно драпируется. Она мягче и пластичнее хлопка и льна, дает красивые складки. При этом более гигроскопична, лучше впитывает пот. Эта ткань дышащая, жарко в ней не будет, к тому же она легкая.

Вискоза не электризуется. Поэтому платье будет действительно летящим, а не липнущим к ногам. Она превосходно удерживает пигмент, ведь ее делают из уже окрашенного сырья, а не набивают и не красят, как тот же хлопок. Поэтому вискоза не линяет, не выгорает, не желтеет.

Недостатки: быстро намокает, вбирает воду, от этого тяжелеет, и молекулы вещества начинают разрушаться. Одежду из вискозы, тем более 100%, запрещено выкручивать! Лучший вариант – расправить, повесить на плечики и дать высохнуть. Именно поэтому не рекомендуется отпаривать вещи из вискозы. Кстати, к лиоцеллу это не относится, он намного прочнее в сыром виде. Гладить их лучше с изнанки, чтобы избежать отпечатков швов снаружи.

Имейте в виду, вискозу нельзя стирать при высокой температуре! 30 градусов – оптимально. 40 – допустимо. Выше – достанете из машинки испорченное изделие.

Вискоза очень мнется. Платья и блузки из 100% вискозы проигрывают своим «коллегам» из вискозы с синтетическими дополнениями. Изучайте состав при покупке. Еще смотрите на фасон и откажитесь от вещи из вискозы, если там полно всяческих защипов, складочек, рюшечек из этой ткани. Всё это будет смотреться помятым, а потому – недорогим. К тому же, в изделии из 100% вискозы лучше не сидеть и не ходить – ибо будут такие заломы, что натуральный лён просто отдыхает.

Но если вискоза выглядит как трикотаж, а не имитирует хлопковое полотно, помять ее будет проблемно – там почти всегда хоть 1% эластана, да есть! А с ним деформировать ткань почти нереально.

100% вискоза, имитирующая хлопок, подвержена фибриллизации – то есть скатывается и пилингуется. И опять же, лиоцелл так не поступает.

Подводя итог: не стоит кривить губы, когда в магазине вам предлагается товар из модала или лиоцелла – эти ткани не уступают хлопку по характеристикам. Правда, стоят пока что дороже.