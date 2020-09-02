ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Вискоза, модал, лиоцелл: в чем разница, плюсы и минусы тканей

Названия этих тканей буквально не сходят с этикеток современных предметов одежды. Хорошо, что в наш век уже многие люди научились отличать синтетические ткани от тканей искусственного происхождения. Однако до сих пор можно встретить индивидов, которые до хрипоты спорят, что раз вискоза не растет из земли, значит, она ненастоящая, пишет zen.yandex.ru.
А всё, что ненастоящее, - синтетика.
На самом деле вискоза-то как раз из земли и растет. Потому что производится из древесной целлюлозы. Помните, чем завлекал повариху Тосю прославленный вальщик леса Илья Ковригин? Мол, из древесины можно сделать и 200 кг бумаги, и 170 пар резиновых галош, и 180 кг шерсти. А ещё и шелка, и искусственной кожи, и бархата… Вот до чего дошла цивилизация.
Вискоза, модал и лиоцелл – это всё ткани из волокон целлюлозы (древесины), которую выварили в чанах с солью, а потом сформировали нить. Когда говорят о модале, имеют в виду материал, полученный из сосны, бука или эвкалипта. Лиоцелл – полностью эвкалиптовая субстанция, растительного происхождения. Вискоза – обобщённое понятие для тканей из древесины, без уточнения породы дерева.
У модала две разновидности – шелковистая, гладкая и вторая, более плотная, похожая на трикотаж, с мягкой бархатистой поверхностью.
Лиоцелл больше всего напоминает хлопок, если говорить об изделиях в одежде. А вискоза, как уже писала, имеет много лиц: от атласа и шелка до шерсти и кожи.
Если говорить о летней одежде, сшитой из этих тканей, свойства их похожи. Поэтому о вискозе говорят как сборном названии подобных материалов.
Преимущества состоят в том, что вискоза: превосходно драпируется. Она мягче и пластичнее хлопка и льна, дает красивые складки. При этом более гигроскопична, лучше впитывает пот. Эта ткань дышащая, жарко в ней не будет, к тому же она легкая.
Вискоза не электризуется. Поэтому платье будет действительно летящим, а не липнущим к ногам. Она превосходно удерживает пигмент, ведь ее делают из уже окрашенного сырья, а не набивают и не красят, как тот же хлопок. Поэтому вискоза не линяет, не выгорает, не желтеет.
Недостатки: быстро намокает, вбирает воду, от этого тяжелеет, и молекулы вещества начинают разрушаться. Одежду из вискозы, тем более 100%, запрещено выкручивать! Лучший вариант – расправить, повесить на плечики и дать высохнуть. Именно поэтому не рекомендуется отпаривать вещи из вискозы. Кстати, к лиоцеллу это не относится, он намного прочнее в сыром виде. Гладить их лучше с изнанки, чтобы избежать отпечатков швов снаружи.
Имейте в виду, вискозу нельзя стирать при высокой температуре! 30 градусов – оптимально. 40 – допустимо. Выше – достанете из машинки испорченное изделие.
Вискоза очень мнется. Платья и блузки из 100% вискозы проигрывают своим «коллегам» из вискозы с синтетическими дополнениями. Изучайте состав при покупке. Еще смотрите на фасон и откажитесь от вещи из вискозы, если там полно всяческих защипов, складочек, рюшечек из этой ткани. Всё это будет смотреться помятым, а потому – недорогим. К тому же, в изделии из 100% вискозы лучше не сидеть и не ходить – ибо будут такие заломы, что натуральный лён просто отдыхает.
Но если вискоза выглядит как трикотаж, а не имитирует хлопковое полотно, помять ее будет проблемно – там почти всегда хоть 1% эластана, да есть! А с ним деформировать ткань почти нереально.
100% вискоза, имитирующая хлопок, подвержена фибриллизации – то есть скатывается и пилингуется. И опять же, лиоцелл так не поступает.
Подводя итог: не стоит кривить губы, когда в магазине вам предлагается товар из модала или лиоцелла – эти ткани не уступают хлопку по характеристикам. Правда, стоят пока что дороже.
А вот вискоза всем по карману, только не бросайтесь в крайности и не добивайтесь 100% состава. Помните, в случае с ней лучше допустить до 30 – 35% синтетики. На положительные свойства это практически не повлияет, а вот прочность, быстрое разглаживание и меньше катышков – всегда пожалуйста.