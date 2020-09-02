Одни вымываются уже через пару недель, другие продолжают радовать цветом и через два месяца. Сегодня выясним, как часто можно красить волосы различными видами средств, пишет zen.yandex.ru.

Окрашивание позволяет кардинально изменить образ. Но многие женщины слишком увлекаются преображениями и расплачиваются за это выпадающими, ломкими и тусклыми прядями.

Как часто можно красить волосы краской

Стойкие краски содержат аммиак и перекись водорода. Они дают возможность радикально изменить цвет волос и продлить стойкость окрашивания.

Обратная сторона медали – такой краситель не самым благотворным образом влияет на волосы. После окрашивания они нуждаются в особом восстанавливающем уходе. Колористы не рекомендуют использовать аммиачные краски чаще раза в два месяца. Отросшие корни можно покрасить стойкой краской, а длину затонировать оттеночным средством, чтобы сократить частоту окрашиваний.

Безаммиачная краска не наносит серьезного вреда волосам, но и не дает стойкого эффекта и смывается через 1-1,5 месяца. Окрашивание нужно повторять именно с этой периодичностью. Краска без аммиака не поможет кардинально изменить цвет волос, но оживит оттенок, сделав его более насыщенным, или скорректирует его на 1-2 тона.

Как часто можно красить волосы хной

Натуральное окрашивающее средство хна может использоваться не только для коррекции оттенка, но и для ухода за волосами. Несмотря на это, хной не рекомендуют пользоваться чаще, чем раз в два месяца. Иначе ваши волосы могут потускнеть и пожухнуть, поскольку краситель накапливается между чешуйками волоса.

Некоторые женщины любят подкрашивать волосы смесью хны и басмы. Частота окрашивания при этом остается такой же, как и при тонировании только хной. Если вы хотите стать эффектной шатенкой или брюнеткой, возьмите басмы больше, чем хны. Если же ваша цель – бронзовый оттенок, хна должна преобладать.

Как часто можно осветлять волосы

Самой агрессивной процедурой окрашивания является обесцвечивание волос. Осветляющая смесь может повреждать пряди, пересушивать их и делать ломкими. После обесцвечивания на волосы наносится тонирующий состав, который заполняет пространство между чешуйками и частично компенсирует нанесенный вред. Концентрация обесцвечивающего состава зависит от состояния и структуры волос. Если они пористые и тонкие, содержание перекиси водорода следует уменьшить, если жёсткие – увеличить.

Мастерство парикмахера состоит в том, чтобы удалить пигмент, не нарушив структуры волоса и не вызвав ожога.

Как часто можно осветлять волосы? Не чаще, чем раз в 3 месяца. Многократно обесцвеченные волосы могут безвозвратно пострадать. Корни стоит обесцвечивать по мере отрастания. При этом важно следить, чтобы обесцвечивающая паста на попадала на уже окрашенные участки.



