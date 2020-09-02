Шесть вещей в отношениях, которые сможет вытерпеть только мудрая женщина

Мудрость — залог успешных отношений. Это то качество, которое должно обязательно быть у идеальной жены. Конечно, мудрость приходит с годами, и ей надо учиться. Но для начала следует запомнить простые правила, которые станут трамплином к получению бесценного опыта.

Трудности в отношениях

«Терпение и труд все перетрут» — кажется, эту фразу нам говорили с детства. Как бы сложно ни было, какой бы трудный день ты не прожила, главное помнить, что терпение — всему голова. Да, бывает сложно к этому прийти морально, но над отношениями необходимо трудиться, поэтому и перетерпеть бурю страстей порой лучше, чем выливать ушат эмоций на усталого супруга. Терпеливая, мудрая женщина будет управлять мужем, тем самым вдохновлять его и направлять в нужную сторону.

Скучные отношения

Если ваши отношения стали скучными и неинтересными, то необходимо позаботиться о реабилитации эмоций самостоятельно. Возможно, вы давно не баловали друг друга. Мудрая женщина найдет подходящий способ сделать что-то неожиданное, придумает творческий подход, чтобы разбавить унылую жизнь.

Отсутствие подарков и комплиментов

Давно не радовали друг друга чем-то приятным? Не стоит ждать, что твой муж вспомнит о букете цветов после долгого рабочего дня, да он даже не будет думать о комплиментах, возвращаясь домой. Поэтому мудрая женщина всегда знает, как вдохновить своего супруга на подарки и заботу. Она обязательно расскажет, какие цветы ей нравятся или то и дело сама намекнет на подарок. Тогда и терпеть не придется.

Упреки свекрови

Неважно, сколько лет ты в браке, если тебя не любит свекровь, уже деваться некуда. Не приняла сразу — не примет никогда. Поэтому приготовься слышать множество высказываний в свой адрес: плохая мать, хозяйка или просто отвратительная жена. Конфликты с мамами партнеров — частое явление, и не стоит этому придавать сильного значения. Мудрая женщина сделает так, как надо ей. Она никогда не будет слушать оскорбления в свой адрес, а отношения со свекровью будет оставлять «на расстоянии вытянутой руки». Таким образом, все будут счастливы.

Бытовуха