Какие ингредиенты портят фарш для котлет

Другие продукты также влияют на вкус и сочность готового ароматного мясного блюда. Однако есть некоторые добавки, которые только портят изделие.

Banketof.ru представиляет вашему вниманию ТОП ингредиентов, которые не следует использовать при приготовлении мясного фарша для котлет.

Молоко

Это то, что не следует добавлять в фарш. Обычно хлеб размачивают в молоке и добавляют в мясо. Считается, что молоко придает нежность блюду. Но это миф, потому что фарш теряет сочность. Хлебное изделие лучше всего замочить в воде. Молоко и хлеб в мясе – это, скорее, пережиток советского общепита.

Куриные яйца

Куриные яйца служат текстурой для того, чтобы склеить фарш. При использовании куриных яиц мясо не разваливается. Но на самом деле они не играют никакой роли в мясной смеси, и их наличие никак не влияет на вкус или текстуру.

Репчатый лук

Лук не самый лучший ингредиент для фарша, ведь он перебивает естественный вкус мясного продукта и к тому же подгорает, поэтому котлеты с угольками не самый лучший вариант.

Чеснок

Хозяйки часто заменяют репчатый лук чесноком, но это тоже неправильно. Это очень специфический продукт с особым ароматом. Он слишком сильно маринует мясо и придает резкий привкус, который ни к чему котлетам. Некоторые шеф-повара дают следующую рекомендацию для сочности мясных котлет: добавить в смесь немного капусты, картофеля или кабачка в тертом виде.