Восемь деталей в женском образе, которые не замечают мужчины

О, сколько женщин, придя из салона красоты домой, на вопрос «Ну как тебе? Заметил во мне что-то новое?» услышали в ответ от мужчины: «Да нет, ничего не изменилось!» И как сильно мы, женщины, негодуем по этому поводу. Неужели незаметны новая прическа/укладка/новый цвет волос? Да, дорогие, это так. Мужчины этого действительно не замечают и втайне мечтают, чтобы им не задавали подобных вопросов и не ставили их в тупик.

Исключение: если вы только кардинально сменили имидж и из натуральной длинноволосой брюнетки не превратились в ядреную блондинку с модным каре.

Макияж