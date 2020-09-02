Восемь деталей в женском образе, которые не замечают мужчины

Можно не тратить ни время, ни деньги на то, что не будет оценено!
Что делать с мужской невнимательностью? Просто понять ее и простить! Да, представители сильного пола не такие наблюдательные, как нам бы хотелось: они лишь оценивают картинку в целом, не вдаваясь в детали, пишет wday.ru. Так что, если вы три часа просидели в спа в надежде, что возлюбленный восхитится бархатистостью кожи и бронзовым загаром, знайте, он этого попросту не заметит! Вот еще 8 деталей образа, которые также не под силу воспринять мужскому взгляду.
Новая прическа или цвет волос
О, сколько женщин, придя из салона красоты домой, на вопрос «Ну как тебе? Заметил во мне что-то новое?» услышали в ответ от мужчины: «Да нет, ничего не изменилось!» И как сильно мы, женщины, негодуем по этому поводу. Неужели незаметны новая прическа/укладка/новый цвет волос? Да, дорогие, это так. Мужчины этого действительно не замечают и втайне мечтают, чтобы им не задавали подобных вопросов и не ставили их в тупик.
Исключение: если вы только кардинально сменили имидж и из натуральной длинноволосой брюнетки не превратились в ядреную блондинку с модным каре.
Макияж
Мужчины не подозревают о существовании консилеров, хайлайтеров, бронзаторов, скульпторов и тинтов. Что уж говорить, далеко не все женщины о них знают! Так как же мужчина оценят что-то новое в вашем образе, если он не знает, что именно в вас изменилось?! Это нужно просто принять и не ждать чудес от возлюбленного. Кстати, согласитесь, было бы довольно странно, если ваш мужчина при встрече воскликнул: «Ммм, у тебя новый хайлайтер? Он тебе очень подходит!»
Аксессуары
Очки, платки, палантины, браслеты, бусы, серьги, броши, ободки, заколки, брелоки и кольца — все это идет мимо глаз мужчины. Это, как они их называют, мелочи. Единственный случай, когда мужчина может обратить внимание на кольцо, это если он запланировал сделать вам предложение руки и сердца и приглядывается к размеру ваших пальцев и вашему вкусу, чтобы подобрать подходящее по стилю украшение.
Сумки
Вот уж чего на все 200% не видят парни, так это наши сумки. В их головах в принципе не укладывается мысль о том, что нужно иметь больше одной или двух. Логично иметь одну большую на каждый день и поменьше на прогулки и выходы в свет. Все остальные они просто не различают.
Ищите в этом плюс: ведь можно покупать новые и знать, что мужчина не будет ругаться за то, что купили очередную обновку!
Обувь
Все, что зрительно находится ниже колен, мужчин мало интересует. Поэтому если вы, собираясь на свидание, переживаете, что туфли не подходят к платью, не переживайте: скорее всего, ваш мужчина этого не заметит.
Базовая одежда
Если это повседневные модели, например, джинсы, рубашка или футболка, вероятность, что ваш любимый заметит обновку, равна нулю! Исключение составляют только непривычные для вас экземпляры. То есть, если вы раньше не носили мини или платья с роскошным декольте, а тут вдруг решились, то, конечно, вау-эффект произойдет, и мужчина заметит новую вещь. В остальных случаях эффект нулевой!
Косметологические вмешательства
Устав от темных кругов под глазами, вы с воодушевлением поспешили к косметологу за уколами красоты, а затем помчались домой, чтобы поскорее увидеть восхищенный взгляд возлюбленного? Придется вас расстроить! Мужчина не заметит подобных вмешательств во внешность. Исключение: если вы сделали себе грудь! Кстати, о многих бьюти-проблемах мужчины вообще не имеют представление, оттого и не видят изменений. Например, гусиные лапки вокруг глаз, заломы, комки Биша, целлюлит и растяжки — это что-то космическое в понимании парней.
Недостатки внешности
В продолжение предыдущего пункта подведем итог: мужчины не видят наши небритые ноги, злосчастный прыщик на спине, целлюлит и растяжки, носогубные и межбровные складки, отросшие корни или неидеальную кожу. А вот мы склонны по этим моментам сильно переживать и отталкивать возлюбленного, если чувствуем себя неидеально. А надо ли?